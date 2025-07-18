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Никогда не покупайте эту ягоду без проверки, если не хотите принести домой яд

Автор
Наталья Кухарик
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Автор
Ягоды могут быть опасны Новость обновлена 18 июля 2025, 08:34
Ягоды могут быть опасны. Фото из открытых источников

Аккуратно с этой ягодой, если не хотите получить дозу радиации

Покупая чернику на рынке, вы играете в русскую рулетку. Эта ягода как губка впитывает радиацию с земли, но выглядит абсолютно нормально.

Продавцы сами не знают, безопасен ли их товар — ведь внешне радиоактивная черника ничем не отличается от обычной. "Телеграф" расскажет, как не принести домой яд вместо лакомства.

Почему черника становится радиоактивной

Черника — чемпион среди ягод по накоплению радиации. Ее корни располагаются близко к поверхности земли, именно там, где осели большинство радиоактивных веществ после Чернобыльской аварии. Поэтому эта ягода всасывает цезий-137 в десятки раз активнее других растений.

Хуже всего, что ядовитую чернику невозможно распознать. Она имеет такой же вид, вкус и запах, как безопасная. Даже опытные сборщики не могут отличить загрязненные ягоды от чистых, без специальных приборов.

На что обращать внимание при покупке

Первый признак опасности – продавец не знает точного места сбора ягод. Если на вопрос "Откуда черника?" вы слышите ответ "из леса" или, например, "из Житомирской области" — лучше пройти мимо. Серьезные сборщики всегда назовут конкретную деревню или район.

Не покупайте с рук

Вторая красная лампочка – отсутствие документов. На рынках продавцы обязаны иметь заключение о радиологической безопасности товара. Но на практике большинство торговцев этими бумажками не переживает. Они полагаются на то, что покупатели не будут спрашивать лишнего и покупают ягоды "на веру".

Где опаснее всего покупать

Стихийные точки у дорог – это лотерея со смертью. Бабушки с ведрами часто сами не знают, откуда привезли ягоды. В подземных переходах торгуют всем подряд – от черники из загрязненных районов до безопасной из отдаленных областей, но никто не разбирается в разнице.

Ягоды на рынке также могут быть опасными

Избегайте покупок у частных лиц на улицах, возле станций метро и на стихийных рынках. Там никто не контролирует качество продукта. Даже в обычных магазинах не всегда проверяют ягоды перед продажей, потому документы нужно требовать везде.

Как защитить себя от ядовитых ягод

Главное правило – всегда требуйте документы. Нормальный продавец покажет заключение лаборатории о радиологической безопасности товара. Если такой справки нет – ягоды брать не стоит, даже если они выглядят идеально.

Покупайте чернику только в крупных магазинах или на официальных рынках с ветеринарным контролем. Там товар проходит обязательную проверку. Если купили подозрительные ягоды, отнесите их в ближайшую лабораторию — там бесплатно проверят на радиацию. Лучше перестраховаться, чем потом лечиться от последствий облучения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об "отравленном" арбузе. Мы рассказывали, как распознать опасную ягоду и уберечься от больницы.

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#Радиация #Ягоды #Черника #Ринок