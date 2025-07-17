"Отравленный" арбуз: вот как распознать опасную ягоду и уберечься от больницы

Никогда не покупайте арбузы, если заметили эти три признака

Сезон арбузов начался, но не все ягоды можно есть без риска для здоровья. Некоторые содержат столько нитратов, что могут вызвать серьезное отравление уже через несколько часов.

Есть три простых способа распознать такой арбуз. "Телеграф" расскажет, как не ошибиться с выбором.

Три признака опасного арбуза

Удлиненная форма плода указывает на то, что арбуз будет водянистым и, вероятно, выращен с нарушением технологий. Такие ягоды часто содержат избыточное количество воды из-за неправильного использования стимуляторов роста.

Чрезмерно блестящая и яркая поверхность свидетельствует о недозрелости плода. Такие арбузы срывают преждевременно и обрабатывают химическими веществами для придания товарного вида.

Большое белое пятно на боку является наиболее опасным признаком. Оно может указывать на чрезмерное использование нитратов или других агрохимикатов при выращивании.

Арбузы на поле

Чем опасны нитраты в арбузах

Максимально допустимое содержание нитратов в арбузах составляет 60 мг на 1 кг. При превышении этой нормы ягода становится опасной для потребления.

Симптомы отравления проявляются через 4-6 часов: тошнота, сильное слюноотделение, рвота, понос, общая слабость, головокружение, нарушение координации движений. В тяжелых случаях может наступить утрата сознания.

Правила безопасной покупки

Специалисты советуют покупать арбузы только в официальных точках с соответствующими документами. Продавец обязан предоставить сертификат качества, подтверждающий безопасность продукции.

Категорически запрещено покупать разрезанные арбузы, особенно в жаркую погоду. Это создает идеальные условия для размножения микробов и увеличивает риск кишечных инфекций.

Разрезанные арбузы опасны

Также не стоит выбирать ягоды, которые продаются вблизи автомобильных дорог. Через несколько часов чистый арбуз впитывает столько свинца из выхлопных газов, что становится непригодным для употребления.

Когда лучше покупать арбузы

Традиционный сезон арбузов в Украине начинается в августе. Эксперты рекомендуют дождаться именно этого периода для безопасной покупки.

Ранние арбузы часто выращивают с использованием чрезмерного количества стимуляторов роста и удобрений, что делает их потенциально опасными для здоровья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую ягоду нужно обходить десятой дорогой, если не хотите отравиться. Мы рассказывали, как распознать опасный плод.