На вигляд ідеальна, а всередині отрута: три ознаки, через які не варто купувати диню

Ці дині можуть підірвати здоров'я

Солодка і ароматна диня може виявитися справжньою отрутою, якщо не знати основних правил вибору. На перший погляд, усі плоди здаються однаковими, але досвідчені покупці знають секрети розпізнавання небезпечних екземплярів.

"Телеграф" розповість як за кілька секунд виявити небезпечний плід і не стати жертвою отруєння.

Тріщини на шкірці

Якщо на дині є тріщини, розриви або подряпини — проходьте мимо. Навіть маленька щілинка стає дверима для мікробів. Вони швидко потрапляють всередину і розмножуються в солодкій м'якоті.

Результат — сильне отруєння з температурою, блюванням і болем в животі. Особливо небезпечно це для дітей та літніх людей. Навіть якщо тріщина здається незначною, краще знайти цілу диню.

Дині у продажу

Занадто сильний запах

Стигла диня пахне приємно і ненав'язливо. Але якщо аромат дуже різкий, солодкий до нудоти або нагадує компот, який уже забродив, — це погана ознака. Диня почала псуватися зсередини.

Таке трапляється, коли плід перестигає або зберігається неправильно. В такій дині вже утворилися шкідливі речовини, які можуть викликати розлад шлунка.

М'яка, як вата

Натисніть на диню пальцем. Вона повинна бути пружною — натиснули і відпустили, а вона повернулася до початкової форми. Якщо палець легко провалюється всередину або залишається вм'ятина — диня зіпсована.

Така "ватна" м'якість означає, що плід почав гнити. Можливо, його неправильно перевозили або довго тримали на сонці. Їсти таку диню небезпечно — гарантоване отруєння.

Так виглядає свіжий плід

Купуйте дині тільки в перевірених місцях і не соромтеся їх обмацувати та понюхати. Краще витратити більше часу на вибір, ніж потім лікуватися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яку ягоду краще обходити десятою дорогою. Ми розповідали, як розпізнати небезпечний плід.