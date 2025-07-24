Ваші троянди загинуть, якщо не припините робити цю поширену помилку: як доглядати квіти в липні

Спека може стати справжньою проблемою для троянд влітку

Троянди — улюблені квіти багатьох квітникарів, які цвітуть чи не все літо, а іноді й до морозів. Це вибагливі квіти, які вимагають догляду та поливу, особливо влітку. Однак і надто переливати ґрунт під кущами не варто, адже це може занапастити квіти.

"Телеграф" розповість, яких помилок не можна припускатися при поливанні троянд у спеку, щоб не погубити рослини.

Як правильно поливати троянди?

У літню спеку троянди вимагають регулярного поливу, щоб коренева система у достатній кількості вбирала корисні речовини із ґрунту. Однак багато квітникарів у спробах зберегти свої троянди припускаються поширеної помилки — заливають кущі занадто сильно, пише Express. А це може призвести до втрати рослини.

Крім того, багато хто використовує у садах і на клумбах полив зі шланга з розбризкуванням води, що також може нашкодити трояндам. Справа в тому, що потрапляння води на листя троянд може призвести до поширення грибкового захворювання – чорної плямистості. Тому експерти радять поливати троянди із відра прямо під кожен кущ.

Поливати троянди потрібно не за суворим графіком, а залежно від ступеня висихання грунту під ними. Перевірити це можна, просто встромивши палець у землю — якщо він сухий, сміливо поливайте. Також у садівницьких магазинах можна придбати спеціальні прилади для вимірювання вологості ґрунту.

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