Атака саранчи в Украине: как защитить свой огород от нашествия вредных насекомых

Есть несколько способов, как бороться с саранчой в огороде

В последние недели в Украине все чаще сообщают о нашествии саранчи в нескольких регионах, в частности, в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях. Это опасное насекомое быстро размножается и большими стаями может атаковать посевы, уничтожая урожай.

"Телеграф" расскажет, как уберечь свой огород от атак саранчи и как в этом могут помочь народные методы.

Как защитить огород от саранчи?

Если на огороде или в саду завелась саранча, действовать нужно быстро и решительно. Механическая борьба с насекомыми может стать эффективным инструментом, если стая еще не слишком большая пишет agro-market.net. Просто собирайте насекомых и уничтожайте их.

Также одним из способов борьбы с саранчой может стать физический барьер. Накрывайте грядки и деревья специальными сетками, которые будут препятствовать атакам насекомых.

Саранча атаковала несколько областей Украины

Если эти меры не помогли и большая стая саранчи поселилась на огороде, можно попробовать уничтожать ее инсектицидами. Выбирайте химические препараты, которые будут безопасны для окружающей среды, ваших растений и полезных насекомых. Обрабатывать сад или огород от саранчи химикатами лучше всего ранним утром или поздним вечером, когда активность полезных насекомых минимальна.

Также на помощь в борьбе с саранчой придут народные методы, которые довели свою эффективность. Опытные огородники используют для борьбы с саранчой острые спреи с перцем или настойки из лука и чеснока. Обработка сада и огорода такими настойками не только помогает бороться с саранчой, но и предотвращает повторные атаки. А еще это экологично и не вредит самим огородним культура, деревьям и полезным насекомым.

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