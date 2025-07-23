Саранча все ближе к Киеву: чего на самом деле нужно бояться и что говорят народные поверья

Вся правда о вредителе, который атакует Украину

Саранчу уже видели далеко за пределами Запорожской области — насекомых заметили в Днепре, Кривом Роге, в Одесской области и даже в Виннице. Пока это лишь единичные случаи, но они порождают множество вопросов: опасно ли это насекомое для людей, как высоко оно летает и куда может добраться?

Почему древний вредитель снова напомнил о себе? "Телеграф" расскажет всю правду о саранче — от реальных угроз до библейских преданий.

Громадные тучи насекомых над Запорожьем породили настоящую панику. Соцсети переполнены видео с темным небом и ужасающими рассказами об уничтоженных огородах. А теперь отдельные "разведчики" добрались уже до Днепра и даже Винницы.

Саранчу заметили в Винницкой области

Этого "разведчика" поймали в Днепре

Видео из Винницы

Кто такие эти летающие обжоры

Саранча принадлежит к семье настоящих саранчовых и является одним из древнейших вредителей, известных человечеству. В Украине встречается около 20 видов этих насекомых, но наибольшую опасность представляют перелетная (азиатская), итальянская и египетская саранча — последняя сейчас атакует Запорожскую область.

Взрослая особь достигает 2-6 сантиметров в длину. Ее главная особенность – способность кардинально изменять поведение в зависимости от условий. В обычном состоянии саранча имеет зеленую окраску, короткие крылья и ведет одиночный образ жизни. Но при определенных обстоятельствах она превращается в настоящую разрушительную силу.

Как выглядит саранча

Главный вопрос: кусается ли саранча?

Первое, что волнует людей — может ли саранча нанести физический вред. Ответ категоричен: НЕТ! Это насекомое вообще не кусается и не может укусить человека.

У саранчи грызущий ротовой аппарат, но он предназначен исключительно для перемалывания растений. Максимум, на что способно насекомое при контакте с человеком – "ущипнуть" мощными челюстями. Но это больше похоже на легкий щипок, чем на укус.

Зубов у саранчи нет — она травоядная, а не хищная. Хотя челюсти действительно обладают большой силой — ей нужно быстро отгрызать твердые стебли трав.

Ядовита или нет? Обычная саранча абсолютно безопасна. Более того, во многих странах мира ее едят как деликатес. Насекомое богато белком, содержит мало жира и кучу витаминов.

Жареная саранча

Косвенная угроза: чего действительно стоит бояться

Хотя сама саранча людей не трогает, косвенных угроз достаточно:

Уничтожение урожая – главная беда. Стая может за несколько часов превратить зеленое поле в пустыню.

Аллергические реакции у некоторых людей могут возникать из-за хитиновых частиц мертвых насекомых в воздухе.

Психологический стресс – мало кто остается спокойным, увидев миллионы насекомых в небе.

Саранча набросилась на кукурузу

Для животных саранча тоже не критична, но большие стаи могут напугать скот. А вот птица, которая съест слишком много этих насекомых, может получить расстройство пищеварения.

Небесные марафонцы: насколько далеко может залететь саранча

Способности саранчи к полетам действительно впечатляют. Эти насекомые – настоящие асы авиации:

Высота полета: обычно 500-1500 метров, но может подняться до 2000-3000 метров. При благоприятных воздушных потоках — еще выше.

Скорость и дальность: за день стая преодолевает 100-150 километров. К тому же саранча умело использует воздушные течения для экономии сил. За весь активный период вредители могут мигрировать на тысячи километров.

Где в Украине уже замечали саранчу

Это означает, что саранча из Запорожской области теоретически способна добраться до:

Любого уголка Украины — через несколько дней

— через несколько дней Центральных областей — Киевщины, Черкасщины, Полтавщины

— Киевщины, Черкасщины, Полтавщины Западных регионов при попутном ветре

при попутном ветре Соседних стран — Молдовы, Румынии, даже Польши.

Именно поэтому отдельные особи уже могли заметить в Виннице – для саранчи это совсем небольшое расстояние.

Почему саранча вернулась: раскрываем причины

Нынешнее нашествие имеет несколько взаимосвязанных причин:

Экологическая катастрофа: Подрыв Каховской ГЭС создал идеальные условия для размножения. Освобожденные от воды территории с влажными кустарниками стали настоящим инкубатором для личинок саранчи.

Климатические изменения – потепление и изменения в режиме осадков делают наш климат более комфортным для вредителя.

Война и экологические нарушения – уничтожение природных экосистем означает меньше естественных врагов саранчи.

Природные циклы – массовые нашествия повторяются каждые 15-20 лет. Но нынешнее может стать самым большим за столетие.

Аппетиты пугающие

Масштабы "обжорства" саранчи действительно шокируют. Одна особь съедает до 500 граммов зелени за всю жизнь. Потомство одной самки потребляет столько травы, сколько хватило бы двум овцам в год. А тысяча насекомых на квадратном метре уничтожает 30 килограммов растений – представьте такие масштабы!

Сарана любит злаки

Саранча питается практически всем зеленым: пшеницей, кукурузой, овощами, листьями деревьев. В крайнем случае может грызть даже соломенные крыши и деревянные предметы.

Саранча в мировой культуре: от библейских кар до народных поверий

На протяжении тысячелетий саранча занимала особое место в человеческой культуре как символ разрушения и божественного гнева.

Восьмая египетская кара

В Библии саранча – это одна из десяти кар, постигших Египет: "И покрыла саранча всю землю египетскую, и села по всей земле египетской очень много; перед ней не было такой саранчи, как она, и по ней не будет такой!"

Восьмая кара Египетская

Для многих верующих украинцев нынешнее нашествие вызывает прямые ассоциации с библейским временем.

Символизм в разных культурах

Ближний Восток и Средиземноморье : саранча символизирует хаос, разрушение и конец света.

Иудео-христианская традиция : божественное наказание за грехи человечества.

Некоторые африканские культуры : парадоксально, но символ очищения через испытания.

Мистические традиции : знак необходимости духовного перерождения.

Украинские народные поверья

В украинской традиции массовое появление вредителей связывалось с:

Нарушением гармонии между человеком и природой

Наказанием за грехи сообщества

Предвестником больших перемен или несчастий

Недаром люди говорят: " Как саранча налетела " — о внезапном массовом нашествии чего-то плохого.

Выводы: реальность vs мистика

Сарана – это серьезная угроза для сельского хозяйства, но не для жизни людей. Она не кусается, не ядовита и не нападает на людей.

Реальные угрозы : уничтожение урожая, экономический ущерб, стресс.

Мистические страхи : библейские ассоциации, давние предрассудки, панические настроения.

Лучшая защита – это знание, готовность и своевременные действия. Сарана появляется циклически, и понимающий ее природу сможет минимизировать ущерб.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что саранча уже залетает в квартиры в Запорожье. Жителям города объяснили, что делать.