Атака сарани в Україні: як захистити свій город від навали шкідливих комах

Є кілька способів, як боротися із сараною на городі

В останні тижні в Україні все частіше повідомляють про нашестя сарани в кількох регіонах, зокрема, у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях. Ця небезпечна комаха швидко розмножується і великими зграями може атакувати посіви, знищуючи врожай.

"Телеграф" розповість, як уберегти свій город від атак сарани та як у цьому можуть допомогти народні методи.

Як захистити город від сарани?

Якщо на городі або в саду завелася сарана, діяти потрібно швидко та рішуче. Механічна боротьба з комахами може стати ефективним інструментом, якщо зграя ще не надто велика пише agro-market.net. Просто збирайте комах та знищуйте їх.

Також одним із способів боротьби із сараною може стати фізичний бар’єр. Накривайте грядки та дерева спеціальними сітками, які перешкоджатимуть атакам комах.

Сарана атакувала кілька областей України

Якщо ці заходи не допомогли і велика зграя сарани оселилася на городі, можна спробувати знищувати її інсектицидами. Вибирайте хімічні препарати, які будуть безпечні для довкілля, ваших рослин та корисних комах. Обробляти сад чи город від сарани хімікатами найкраще рано-вранці або пізно ввечері, коли активність корисних комах мінімальна.

Також на допомогу у боротьбі із сараною прийдуть народні методи, які довели свою ефективність. Досвідчені городники використовують для боротьби з сараною гострі спреї з перцем або настоянки з цибулі та часнику. Обробка саду та городу такими настоянками не лише допомагає боротися із сараною, а й запобігає повторним атакам. А ще це екологічно і не шкодить самим городнім культурам, деревам та корисним комахам.

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