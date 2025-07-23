Не только Запорожье. Опасную саранчу заметили и в других областях Украины (фото, карта)
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Саранча атакует новые регионы Украины
Опасное насекомое, которое на днях атаковало Запорожскую область, возможно, добралось до Винницкой области. Жители областного центра заметили необычное насекомое на стекле машины в микрорайоне Вишенки.
Соответствующее видео распространил местный телеграм-канал. Однако винничане сомневаются, что это действительно саранча — большинство считает насекомое обычным коньком.
Под видео написано: "ночью заметили такое на авто на Вишенке". Подобные сообщения стали появляться в других местных каналах.
К слову, официально Госпотребслужба в Винницкой области вчера сообщала, что саранчи в регионе нет. Но служба предупреждает — из-за сухой погоды насекомое может распространиться и призывает следить за полями и огородами.
Также есть сообщения, что саранча уже была замечена в Днепре. Жители города видели опасное насекомое в жилом комплексе Тополь-2.
Куда еще добралась саранча?
Сейчас саранча атакует Запорожье, вредителя также заметили в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и в Одесской областях. Кроме того, как мы выше писали, есть первые сообщения об опасном насекомом в Винницкой области.
В частности, мы сообщали, что первые "налетчики" уже заметили жители Кривого Рога. В настоящее время зафиксированы только об единичных случаях налета саранчи. Однако местные каналы отмечают, что это тот же вид, что был зафиксирован в Запорожье. Вероятно, эти особи тоже прилетели с мест, которые раньше были затоплены Каховским водохранилищем.
Вредителя также заметили в Никопольщине, а именно в селе Вышетарасовка возле Каховского водохранилища. Сообщается, что скопления саранчи были обнаружены во время ремонта на насосной станции.
В Госпродпотребслужбе подчеркивают, если фермеры или обычные люди увидят вредителя, нужно сразу звонить фитосанитарным инспекторам.
Особенно нужно проверять необработанные земли, многолетние травы и пастбища у сельхозкультур. Бороться с саранчой нужно, когда на одном квадратном метре появляется 2-5 личинок стадных видов или 10-15 не стадных.
Саранча ест все зеленое подряд, но больше всего любит злаки — кукурузу, просо, пшеницу. Когда насекомых много, они могут пролететь до 300 километров в день на высоте 600 метров.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, откуда взялись целые облака вредителей в Запорожье и что будет с урожаем. Также мы рассказывали кусается ли саранча, которая атаковала Украину, и как защитить от этих летающих обжор свой сад.