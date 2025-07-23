Не только Запорожье. Опасную саранчу заметили и в других областях Украины (фото, карта)

Саранча атакует новые регионы Украины

Опасное насекомое, которое на днях атаковало Запорожскую область, возможно, добралось до Винницкой области. Жители областного центра заметили необычное насекомое на стекле машины в микрорайоне Вишенки.

Соответствующее видео распространил местный телеграм-канал. Однако винничане сомневаются, что это действительно саранча — большинство считает насекомое обычным коньком.

Под видео написано: "ночью заметили такое на авто на Вишенке". Подобные сообщения стали появляться в других местных каналах.

Сообщения местного телеграмм-канала

Микрорайон Вишенки, Винница

Такого гостя заметили в Винницкой области

К слову, официально Госпотребслужба в Винницкой области вчера сообщала, что саранчи в регионе нет. Но служба предупреждает — из-за сухой погоды насекомое может распространиться и призывает следить за полями и огородами.

Также есть сообщения, что саранча уже была замечена в Днепре. Жители города видели опасное насекомое в жилом комплексе Тополь-2.

Ж/К Тополь-2, Днепр.

Саранчу заметили в Днепре

Так выглядит пойманный экземпляр

Вредитель подобен тем, которых видели на Запорожье

Куда еще добралась саранча?

Сейчас саранча атакует Запорожье, вредителя также заметили в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и в Одесской областях. Кроме того, как мы выше писали, есть первые сообщения об опасном насекомом в Винницкой области.

Области, где уже видели саранчу

В частности, мы сообщали, что первые "налетчики" уже заметили жители Кривого Рога. В настоящее время зафиксированы только об единичных случаях налета саранчи. Однако местные каналы отмечают, что это тот же вид, что был зафиксирован в Запорожье. Вероятно, эти особи тоже прилетели с мест, которые раньше были затоплены Каховским водохранилищем.

Саранча в Кривом Роге

Вредителя также заметили в Никопольщине, а именно в селе Вышетарасовка возле Каховского водохранилища. Сообщается, что скопления саранчи были обнаружены во время ремонта на насосной станции.

Вышетарасовка на карте

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, если фермеры или обычные люди увидят вредителя, нужно сразу звонить фитосанитарным инспекторам.

Особенно нужно проверять необработанные земли, многолетние травы и пастбища у сельхозкультур. Бороться с саранчой нужно, когда на одном квадратном метре появляется 2-5 личинок стадных видов или 10-15 не стадных.

Саранча набросилась на кукурузу

Саранча ест все зеленое подряд, но больше всего любит злаки — кукурузу, просо, пшеницу. Когда насекомых много, они могут пролететь до 300 километров в день на высоте 600 метров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, откуда взялись целые облака вредителей в Запорожье и что будет с урожаем. Также мы рассказывали кусается ли саранча, которая атаковала Украину, и как защитить от этих летающих обжор свой сад.