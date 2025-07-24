Смотрите на усики и крылья: как отличить саранчу от кузнечика

Эти два вида насекомых действительно похожи, но отличить их все же можно

В последние дни украинское информационное пространство пестрит сообщениями о нашествии саранчи. Стаи насекомых были зафиксированы в нескольких областях — Запорожской, Херсонской и Днепропетровской. Украинцы начали активно интересоваться этим явлением и опасно ли оно для людей.

"Телеграф" расскажет, как отличить саранчу от обычных безопасных кузнечиков, ведь они действительно похожи.

Как отличить саранчу и кузнечиков?

Саранча и кузнечик — представители отряда прямокрылых, и они действительно могут быть похожи внешне. Однако их можно отличить по некоторых признакам, поведению и биологии.

Как отличить саранчу от кузнечика

Внешние признаки

Усики

Саранча имеет более короткие и толстые усики, которые занимают половину тельца.

Кузнечик с длинными тонкими усиками, которые превышают длину тела.

Крылья

Саранча с хорошо развитыми крыльями, которые помогают ей летать на длинные дистанции.

Кузнечики с короткими недоразвитыми крыльями, которые не позволяют далеко перелетать.

Так выглядит кузнечик. Фото: Getty Images

Лапки

Саранча имеет крепкие и мощные задние лапки, но не очень длинные, а пропорции тельца у нее более компактные.

Кузнечик имеет длинные задние лапки, которые хорошо пружинят, приспособлены для дальних прыжков.

Окрас

Саранча в одиночной фазе часто имеет зеленый или бурый окрас, способна сливаться с окружающей средой, а в стадной фазе — желто-коричневая или черная.

Кузнечики чаще всего зеленые или буроватые, сливаются с растениями и травой.

Звук

Саранча не издает никаких характерных звуков или же они едва уловимы, но в стадной фазе может издавать шум от крыльев.

Кузнечики громко стрекочут, особенно самцы в брачный период для привлечения самок.

Так выглядит саранча. Фото: Getty Images

Отличия в поведении

Саранча

Существует в двух фазах: одиночной (держится одиночкой, редко бывает вредна или агрессивна) и стадной (образует огромные стаи, которые могут наносить ущерб растениям и деревьям).

В стадной фазе у саранчи может меняться окрас и поведения, становится более активной и агрессивной.

В стадной фазе саранча может быстро уничтожать сельскохозяйственные посевы.

Саранча атакует Укарину

Кузнечик

Чаще всего ведет одиночный образ жизни, не склонен образовывать большие стаи.

Питается не только растениями, но и мелкими насекомыми.

Активно стрекочет — звук создает трением надкрылий или лапок о крылья. Самцы могут громко стрекотать для спаривания.

Кузнечик. Фото: Getty Images

Если заметили где-то в поле или на огороде насекомое и сомневаетесь, саранча это или кузнечик, то смотрите на усики и крылья. Длинные усики, маленькие крылышки и громкое стрекотание — это кузнечик. Мощные крылышки, короткие усы и стадное поведение — это саранча.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украину массово атакует саранча. В чем причина, где уже есть последствия и как этому безопасно противодействовать.