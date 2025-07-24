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Смотрите на усики и крылья: как отличить саранчу от кузнечика

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Есть несколько признаков, которые помогут отличить саранчу от безобидных кузнечиков Новость обновлена 24 июля 2025, 11:50
Есть несколько признаков, которые помогут отличить саранчу от безобидных кузнечиков. Фото Getty Images

Эти два вида насекомых действительно похожи, но отличить их все же можно

В последние дни украинское информационное пространство пестрит сообщениями о нашествии саранчи. Стаи насекомых были зафиксированы в нескольких областях — Запорожской, Херсонской и Днепропетровской. Украинцы начали активно интересоваться этим явлением и опасно ли оно для людей.

"Телеграф" расскажет, как отличить саранчу от обычных безопасных кузнечиков, ведь они действительно похожи.

Как отличить саранчу и кузнечиков?

Саранча и кузнечик — представители отряда прямокрылых, и они действительно могут быть похожи внешне. Однако их можно отличить по некоторых признакам, поведению и биологии.

Как отличить саранчу от кузнечика
Как отличить саранчу от кузнечика

Внешние признаки

Усики

  • Саранча имеет более короткие и толстые усики, которые занимают половину тельца.
  • Кузнечик с длинными тонкими усиками, которые превышают длину тела.

Крылья

  • Саранча с хорошо развитыми крыльями, которые помогают ей летать на длинные дистанции.
  • Кузнечики с короткими недоразвитыми крыльями, которые не позволяют далеко перелетать.
кузнечик фото
Так выглядит кузнечик. Фото: Getty Images

Лапки

  • Саранча имеет крепкие и мощные задние лапки, но не очень длинные, а пропорции тельца у нее более компактные.
  • Кузнечик имеет длинные задние лапки, которые хорошо пружинят, приспособлены для дальних прыжков.

Окрас

  • Саранча в одиночной фазе часто имеет зеленый или бурый окрас, способна сливаться с окружающей средой, а в стадной фазе — желто-коричневая или черная.
  • Кузнечики чаще всего зеленые или буроватые, сливаются с растениями и травой.

Звук

  • Саранча не издает никаких характерных звуков или же они едва уловимы, но в стадной фазе может издавать шум от крыльев.
  • Кузнечики громко стрекочут, особенно самцы в брачный период для привлечения самок.
саранча фото
Так выглядит саранча. Фото: Getty Images

Отличия в поведении

Саранча

  • Существует в двух фазах: одиночной (держится одиночкой, редко бывает вредна или агрессивна) и стадной (образует огромные стаи, которые могут наносить ущерб растениям и деревьям).
  • В стадной фазе у саранчи может меняться окрас и поведения, становится более активной и агрессивной.
  • В стадной фазе саранча может быстро уничтожать сельскохозяйственные посевы.
саранча фото
Саранча атакует Укарину

Кузнечик

  • Чаще всего ведет одиночный образ жизни, не склонен образовывать большие стаи.
  • Питается не только растениями, но и мелкими насекомыми.
  • Активно стрекочет — звук создает трением надкрылий или лапок о крылья. Самцы могут громко стрекотать для спаривания.
Кузнечик
Кузнечик. Фото: Getty Images

Если заметили где-то в поле или на огороде насекомое и сомневаетесь, саранча это или кузнечик, то смотрите на усики и крылья. Длинные усики, маленькие крылышки и громкое стрекотание — это кузнечик. Мощные крылышки, короткие усы и стадное поведение — это саранча.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украину массово атакует саранча. В чем причина, где уже есть последствия и как этому безопасно противодействовать.

Теги:
#Саранча #Нашествие саранчи #кузнечик