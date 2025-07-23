Тысячелетняя война: саранча терроризирует украинские земли со времен Руси

То, что сегодня кажется аномалией, на самом деле – часть тысячелетнего природного цикла, к которому нашим предкам приходилось приспосабливаться веками

Когда сегодня украинцы с тревогой следят за сообщениями о новых роях саранчи, угрожающих урожаю, мало кто задумывается, что эта проблема преследует наши земли уже более тысячелетия. Современные нашествия саранчи в Украине — не аномалия, а продолжение исторической закономерности.

Подобные природные явления далеко не новы для украинских земель. Нашествия саранчи на протяжении веков неоднократно становились настоящим бедствием для жителей Киевской Руси, а затем и украинских земель. Исторические летописи и документы сохранили многочисленные свидетельства подобных катастроф, подтверждая цикличность и опасность этого явления для сельского хозяйства региона.

Первые упоминания: 1008 год — начало документированной истории

Самое раннее зафиксированное нашествие саранчи на территории современной Украины датируется 1008 годом. В древнерусских летописях насекомых называли "акридами" или "прузами", а их появление описывали как природную катастрофу библейского масштаба.

Летописцы XI века оставили жуткие описания: тучи саранчи настолько густо покрывали небо, что солнечный свет почти не проникал сквозь них, а шум миллионов крыльев сравнивали с раскатами грома. Особенно пострадали южные земли в 1094-1095 годы, когда массовые рои уничтожили посевы жита и траву — основу питания как людей, так и скота. Подобные катастрофы повторялись в 1103, 1195 и других годах, каждый раз приводя к голоду и социальным потрясениям. В летописях описывается, что саранча образовывала густые тучи ("летучие облака"), закрывавшие небо до черна, а шум крыльев звучал как стук колесниц. Прузы так накрывали землю, что вид их вызывал страх и ужас у людей.

Нашествие саранчи, 1096 г. Радзивиловская летопись. Иллюстративное изображение

Вплоть до XV века летописи фиксируют, что саранча охватывала лишь южные и центральные земли Руси. Северные регионы оставались более защищёнными от нашествий.

Божий гнев или природное явление?

В мировоззрении древних славян нашествия саранчи рассматривались не просто как природные катаклизмы, а как знамения судьбы или божественное наказание. Летописцы часто связывали появление насекомых с последующими междоусобицами, эпидемиями и другими бедствиями, что только укрепляло мистическую репутацию саранчи.

Как выглядит рой саранчи

Реальность же была прозаичнее и страшнее: рои, перемещаясь с помощью ветров, покрывали тысячи квадратных километров, полностью уничтожая растительность. Это немедленно приводило к голоду, ослабляло обороноспособность княжеств и провоцировало массовые болезни.

Уроки тысячелетней истории

Современные украинские аграрии, сталкиваясь с очередным нашествием саранчи, продолжают многовековую борьбу своих предков. Разница лишь в том, что сегодня у нас есть научные методы прогнозирования, современные средства защиты растений и координированные программы противодействия.

Тем не менее история учит нас смирению перед силами природы и важности готовности к подобным вызовам. Ведь, как показывает тысячелетний опыт, саранча обязательно вернется — вопрос лишь в том, когда и насколько мы будем к этому готовы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно защитить от саранчи сад и огород. В Украине насчитывается до 20 разновидностей саранчи, среди которых наиболее распространены саранча итальянская (или прус), перелетная (или азиатская) и различные виды кобылок.