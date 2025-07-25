Хотели замять дело? Мать избитой в Дубае украинской модели рассказала о странном поведении местных властей

Анна Ковальчук дала развернутое интервью Алексею Суханову

Украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук, которую в марте нашли в Дубае с многочисленными травмами, находилась на отдыхе с российскими мажорами, которые, по ее словам, и совершили избиение. Вместе с матерью Анной девушка дала первое интервью украинским СМИ.

В разговоре с Алексеем Сухановым Ковальчук-старшая ответила на вопрос, почему она долго молчала о произошедшей с ее 20-летней дочерью. Женщина утверждает, что это произошло по соглашению с местной полицией Дубая.

"Было соглашение с государством Дубая, а именно с генералом полиции. Потому что, когда я приехала, собрали целый консилиум, наверное, из людей 6. И генерал мне пообещал, что оплатят за лечение, если я буду молчать… Я думаю, что пытались скрыть что-нибудь. Это во-первых. А во-вторых, на тот момент пошла информация по всем СМИ и они хотели это все остановить, и чтобы им было проще делать расследование", – рассказала Анна.

Фото Марии Ковальчук из больницы

Было ли это укрывательством некоторых деталей трагедии, или, возможно, таким образом дело хотели "замять" — мать Марии этого не отрицает. "Где-то так", — ответила Анна Ковальчук.

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Российским СМИ мать Марии рассказала, что сейчас она с семьей находится в Норвегии. Однако женщина утверждает, что ей с дочерью угрожают неизвестные. "Я не знаю, что это за люди, у которых безумное количество денег, и которые деньгами все меряют — для них нет человека, нет человечности. Мне страшно", — поделилась старшая Ковальчук. Женщина уже написала заявление в местную полицию.