Виновных "крышуют"? Модель Ковальчук впервые назвала участников скандальной вечеринки в Дубае

Модель рассекретила участников и подробности вечеринки

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли в Дубае в тяжелом состоянии, впервые дала интервью. Сейчас она находится в Норвегии и передвигается на инвалидном кресле. Модель откровенно рассказала, как попала на вечеринку, что там происходило и кто там был.

В интервью Youtube-канала "Осторожно: Собчак" украинка рассказала, что приехала в Дубай сделать фотосессию и отпраздновать день рождения подруги. После этого Мария планировала улететь в Таиланд, но проспала рейс. Так во время выселения из гостиницы девушка познакомилась с парнем Артемом, который предложил ей провести время с его друзьями в отеле, а затем полететь вместе в Таиланд. Кроме Артема, там был его друг Александр и девушки Милена и Александра.

"Мы поднялись в номер. Ребята были полутрезвые, они с вечеринки приехали. И вообще на протяжении суток все нормально проходило. Мы общались, обсуждали наше путешествие в Таиланд. Я даже позвонила маме, сказала, что все в порядке, ребята нормальные. При них позвонила, перестраховалась", — рассказала Мария.

Мария Ковальчук рассказала о вечеринке, скриншоте из видео "Осторожно: Собчак"

По словам Ковальчук, ничего не предвещало беды, пока ребята не начали пить крепкий алкоголь. Также они спрашивали Марию, почему она не пьет вместе с ними. В ту же ночь в номере находились Милена и Александра. Выпив, Артем и Александр начали угрожать ей, однако девушка не восприняла это серьезно. Также ребята разбили бутылки, рассыпали стекло по полу и забрали личные вещи. Девушка Александра, как рассказала Мария, надела ее платье и покинула гостиницу.

"Потом начались какие-то агрессивные толчки, стали шутить: "Ты принадлежишь нам. Будем делать все, что захотим". Я пыталась воспринимать это как шутку, потому что это было странно. Они начали вести себя неадекватно, разбивали бутылки, весь пол был усеян стеклом. Там было невозможно ходить. Далее они начали запугивать, разбивать оконные стекла, забрали личные вещи, среди которых был паспорт. И одна из девушек, Александра Мерцалова, надела мое платье и просто вышла из гостиницы, – рассказала Мария.

Мария Ковальчук после вечеринки на инвалидном кресле, скриншот с видео "Осторожно: Собчак"

Ковальчук отметила, что впоследствии Артем и Александр не выпускали ее из номера и стали намекать на интим. Впрочем, она не хотела этого, поэтому выбежала из гостиницы. Ребята побежали за ней, поэтому Ковальчук скрылась в одном из зданий, которое было недостроено. Дальше девушка ничего не помнит, поэтому предполагает, что был удар по голове или ее бросили из здания. Также она отметила, что парни употребляли наркотические вещества.

"Я просто сидела на этаже и слышала голоса внизу, что они где-то рядом. В тот момент у меня просто память оборвалась. Скорее всего, был удар по голове. Думаю, что меня сбросили, или же это было избиение, потому что травмы были похожи на избиение или падение. Сексуального насилия не было. Сбросили, может быть, чтобы я не рассказывала о том, что они говорили. Может, они этого боялись или это просто было под влиянием алкоголя. Они употребляли белый порошок", — добавила Мария.

Ковальчук предполагает, что ее избили или сбросили со здания, скриншот из видео "Осторожно: Собчак"

После этого Ковальчук рассказала, что остановила проезжавший мимо автомобиль. Неравнодушные вызвали скорую и полицию. Также Мария добавила, что Александр и Артем являются сыновьями состоятельных родителей и нигде не работают. Они только отдыхают и устраивают вечеринки в Дубае.

Издание Nexta выяснило, что фигурантом дела является сын донецкого бизнесмена Олега Папазова Артем Папазов. Также там были россиянин Алексей Крашенников, который не участвовал в вечеринке, белорус Александр Лоптицкий, российская блоггерша Александра Мерцалова и уроженка Украины Милена Долганова.

Александра Мерцалова, скриншот с видео "Осторожно: Собчак"

Участники вечеринки, скриншот с видео "Осторожно: Собчак"

Мама Марии рассказала, что Папазова задерживали по этому делу, но довольно быстро отпустили. По ее словам, это произошло после "звонка сверху". Она предполагает, что следственные действия продвигаются медленно из-за взяток со стороны Папазова. Полиция Дубаи не реагирует на этот скандал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в каком состоянии нашли Марию Ковальчук после вечеринки. Она ничего не помнила и не говорила.