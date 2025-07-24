От лакшеры жизни до кресла-каталки: что известно о модели Ковальчук сейчас и наказали ли виновных в ее избиении

Девушка не все помнит с того трагического вечера, но назвала имена виновных

Мария Ковальчук – украинская 20-летняя модель, родом со Львова, активно работавшая в сфере контента для взрослых. Она вела соцсети, где часто показывала свои откровенные фото и видео. В феврале этого года девушка прилетела в Дубай, а в марте, через несколько недель, перестала выходить на связь и скрылась с радаров на 8 дней.

Впоследствии девушку нашли на обочине дороги с многочисленными переломами рук, ног, хребта и ступней. Марию госпитализировали, она перенесла несколько операций и долго не могла говорить. Сначала сообщалось, что трагедия произошла после вечеринки с шейхами, но позже выяснилось, что над ней поиздевались ее новые друзья, с которыми она познакомилась в отеле.

Это была компания из двух парней и двух девушек – Артема, Александра, Милены и Александры. Они предложили подняться Марии в номер, а на следующий день девушка должна была лететь в Таиланд, но проспала свой рейс. На что новые друзья нашли альтернативу – предложили полететь вместе, частным самолетом.

После этого ребята стали угрожать Марии, но она не приняла это серьезно. По словам потерпевшей в интервью пропагандистке Ксении Собчак, парни забрали ее личные вещи, а Александра надела ее платье и вышла в нем из отеля.

Ребята стали говорить Марии странные фразы: "Ты принадлежишь нам", "Мы будем делать с тобой все, что захотим". Когда они стали вести себя неадекватно – разбивать бутылки, не выпускать ее из отельного номера, и намекать на интим, девушка выбежала из гостиницы. Парни побежали за ней. Мария спряталась в одном из недостроенных построек.

С этого момента она ничего не помнит. Она лишь предположила, что ее ударили по голове или сбросили со здания. По словам Марии, сексуального насилия не было.

Помнит девушка только то, как остановила на дороге автомобиль и попросила вызвать "скорую" и полицию. Она была одета в гостиничном халате. По словам Марии, Александр и Артем – сыновья состоятельных родителей. Они не работают, а только устраивают вечеринки в Дубае.

Что известно о Марии Ковальчук

Девушка родом со Львова. Ей 24 года и она занималась съемкой контента "18+" для платформы OnlyFans.

Известно, что девушка была участницей акции "Boris for Peace!", посвященной Борису Кагарлыцкому. Это российский политолог, против которого было возбуждено дело о взрыве на Керченском (Крымском) мосту 2022 года. В РФ он был осужден на 5 лет за "оправдание терроризма".

К слову, комментарии о произошедшей с девушкой трагедии львовянка дает только российским или белорусским изданиям. О деталях того вечера, например, девушка рассказала пропагандистке Собчак, а когда еще почти не могла говорить, дала комментарий белорусскому изданию "Наша Ніва".

Сейчас девушка уже может говорить, но находится в самом лучшем состоянии. Она все еще не помнит, что случилось с ней после вероятного удара по голове. Передвигается Мария на кресле-каталке или благодаря костылям. На ее лице заметны шрамы, а волосы короткие, хотя, судя по фото, до трагедии, они были длинными.

По словам матери Марии Ковальчук, Артем Папазов, сын российского бизнесмена (один из тех, кто изуродовал тело модели), был задержан. Однако его быстро отпустили после "звонка сверху". Она предполагает, что следственные действия продвигаются медленно из-за взяток со стороны Папазова. Полиция Дубае не реагирует на этот скандал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Мария Ковальчук назвала имена виновных. Похоже, их "крышуют".