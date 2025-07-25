Поступают угрозы. Мать избитой в Дубае украинки Ковальчук боится за жизнь своих родных

20-летняя девушка с семьей нашла укрытие в Норвегии

Мать украинской модели OnlyFans Марии Ковальчук, которую в марте этого года обнаружили едва живой на обочине дороги в Дубае, заявила, что опасается за безопасность всей своей семьи.

Анна Ковальчук заявила об угрозах в видео, которое опубликовал Телеграм-канал пропагандистки Ксении Собчак. По ее словам, сообщения могут исходить от людей, покалечивших ее дочь. В попытке укрыться, женщина вместе с дочерью уехала в Норвегию, однако, как утверждает мать Марии, неизвестные продолжают угрожать и обещают найти их даже там.

"Это сообщение было исчезающим. Я его открываю и спокойно читаю, в нем было написано: "Мы тебя и в Норвегии найдем. Много говоришь". У меня земля ушла из-под ног", — заявила Анна. Женщина также обеспокоена здоровьем своего пожилого отца и благополучием всей семьи.

"Я не знаю, что это за люди, у которых безумное количество денег, и которые деньгами все меряют — для них нет человека, нет человечности. Мне страшно", — поделилась старшая Ковальчук. Женщина уже написала заявление в местную полицию.

Мария Ковальчук с матерью в Норвегии

Напомним, что Мария Ковальчук — 20-летняя модель из Украины, родом из Львова. Она активно занималась созданием контента для взрослых и вела социальные сети, где публиковала откровенные фото и видео. В феврале этого года Мария отправилась в Дубай, а уже в марте спустя несколько недель внезапно исчезла и не выходила на связь в течение восьми дней. Про случившуюся трагедию Марии Ковальчук "Телеграф" детальнее рассказал в материале: "От лакшеры жизни до кресла-каталки: что известно о модели Ковальчук сейчас и наказали ли виновных в ее избиении".