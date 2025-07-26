Можете привлечь беду в семью: что категорически запрещено делать 26 июля

В этот день верующие отказываются от тяжелой физической работы

Сегодня, 26 июля, по новому лианскому календарю, православные христиане и греко-католики чтят память преподобной мученицы Параскевы. По старому стилю праздник отмечался 8 августа.

Преподобная мученица Параскева жила в городе Икония. Ее воспитывали в христианских традициях и она посвятила жизнь проповеди к Евангелию и отказались от светской жизни.

Параскева отказалась нести жертву идолам из-за своей веры. За это она испытала пытки — телесные мучения. Несмотря на это она сохраняла стойкость, но впоследствии потерпела мученическую смерть.

Традиции и приметы 26 июля

Святая Параскева считается покровительницей лекарственной травы, здоровья, семьи и благополучия. В этот день женщины, а особенно девушки молятся и просят удачного замужества и семейного благополучия.

влажная погода в этот день — ждите дождливую осень и морозную зиму;

много болота в этот день — в следующем месяце наступит холод;

обильная роса утром в этот день — ночь будет теплой.

Фото: freepik

Что нельзя делать 26 июля

трудно работать – день нужно посвятить молитве;

ссориться, завидовать – привлечете беду и беспокойство в семью;

веселиться, гулять – это считается неуважением к святой Параскеве.

Именины 26 июля

В этот день именины отмечают Игнат, Сергей, Федор.

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