С праздником, медики! Открытки и картинки, чтобы поздравить врачей с профессиональным праздником

С 2023 года День медика в Украине отмечается в новую дату — 27 июля

В воскресенье, 27 июля, в Украине отмечается профессиональный праздник врачей — День медика. Ранее это событие отмечали 18 июня, однако в 2023 году президент Зеленский подписал указ о новой дате — 27 июля.

День медика — это праздник, который начали отмечать еще в Советском союзе. Однако теперь в независимой Украине было решено отойти от советско-российской традиции поздравлять медиков 18 июня и утвердить собственную дату.

Примечательно, что 27 июля выбрали не случайно. Дело в том, что в церковном календаре в этот день почитают святого великомученика и целителя Пантелеймона. Он считается покровителем врачей, которые помогают людям бороться с болезнями.

"Телеграф" подготовил яркие открытки и поздравления своими словами, чтобы вы могли отправить знакомым и близким медикам в честь профессионального праздника.

Поздравления с Днем медика 27 июля 2025

Уважаемые врачи, с Днём медика! Ваша преданность делу и забота о пациентах бесценны. Спасибо за ваш труд и доброту! Желаем вам здоровья, сил и радости.

Дорогие медики, поздравляем с вашим профессиональным праздником! Вы — настоящие герои, спасающие жизни каждый день. Благодарим за ваш труд и желаем крепкого здоровья!

С Днём медика, замечательные врачи! Ваши умения и чуткость возвращают людям надежду. Спасибо за вашу работу! Пусть в вашей жизни будет больше счастья и тепла.

Поздравляем врачей с Днём медика! Ваш профессионализм и сострадание делают мир лучше. Спасибо за всё, что вы делаете! Желаем вам энергии и благополучия.

Дорогие доктора, с праздником вас! Вы дарите людям здоровье и веру в лучшее. Благодарим за ваш нелегкий труд! Пусть удача и счастье всегда с вами.

С Днём медика, уважаемые врачи! Ваша забота и мастерство спасают тысячи жизней. Спасибо за ваш подвиг! Желаем вам здоровья и вдохновения.

Поздравляем медиков с профессиональным праздником! Ваша работа — это искусство и милосердие. Спасибо за ваш вклад в здоровье людей! Пусть вас окружает любовь и уважение.

Дорогие врачи, с Днём медика! Вы — неоценимая поддержка для каждого пациента. Благодарим за ваш труд и желаем вам счастья и сил!

С праздником, уважаемые медики! Ваши знания и забота творят чудеса. Спасибо за ваш профессионализм! Желаем вам здоровья и успехов в вашем деле.

Дорогие врачи, поздравляем с Днём медика! Ваш труд бесценен, а сердца полны добра. Спасибо за всё, что вы делаете! Пусть ваша жизнь будет полна радости и тепла.

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