Можете притягнути біду у родину: що категорично заборонено робити 26 липня

Цього дня віряни відмовляються від важкої фізичної роботи

Сьогодні, 26 липня, за новоюліанським календарем, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять преподобної мучениці Параскеви. За старим стилем свято відзначалося 8 серпня.

Преподобна мучениця Параскева жила у місті Іконія. Її виховували у християнських традиціях і присвятила життя проповіді до Євангелія і відмовилася від світського життя.

Параскева відмовилася нести жертву ідолам через свою віру. За це вона зазнала катувань — тілесних мук. Попри це вона зберігала стійкість, але згодом зазнала мученицької смерті.

Традиції та прикмети 26 липня

Свята Параскева вважається покровителькою лікарської трави, здоров'я, сім'ї та добробуту. В цей день жінки, а особливо дівчата моляться і просять вдалого заміжжя і сімейного добробуту.

волога погода в цей день — чекайте на дощову осінь і морозну зиму;

багато болота цього дня — наступного місяця настане холод;

рясна роса зранку в цей день — ніч буде теплою.

Фото: freepik

Що не можна робити 26 липня

важко працювати — день треба присвятити молитві;

сваритися, заздрити — притягнете біду і неспокій у родину;

веселитися, гуляти — це вважається неповагою до святої Параскеви.

Іменини 26 липня

В цей день іменини відзначають Гнат, Сергій, Федір.

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