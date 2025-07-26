Можете притягнути біду у родину: що категорично заборонено робити 26 липня
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Цього дня віряни відмовляються від важкої фізичної роботи
Сьогодні, 26 липня, за новоюліанським календарем, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять преподобної мучениці Параскеви. За старим стилем свято відзначалося 8 серпня.
Преподобна мучениця Параскева жила у місті Іконія. Її виховували у християнських традиціях і присвятила життя проповіді до Євангелія і відмовилася від світського життя.
Параскева відмовилася нести жертву ідолам через свою віру. За це вона зазнала катувань — тілесних мук. Попри це вона зберігала стійкість, але згодом зазнала мученицької смерті.
Традиції та прикмети 26 липня
Свята Параскева вважається покровителькою лікарської трави, здоров'я, сім'ї та добробуту. В цей день жінки, а особливо дівчата моляться і просять вдалого заміжжя і сімейного добробуту.
- волога погода в цей день — чекайте на дощову осінь і морозну зиму;
- багато болота цього дня — наступного місяця настане холод;
- рясна роса зранку в цей день — ніч буде теплою.
Що не можна робити 26 липня
- важко працювати — день треба присвятити молитві;
- сваритися, заздрити — притягнете біду і неспокій у родину;
- веселитися, гуляти — це вважається неповагою до святої Параскеви.
Іменини 26 липня
В цей день іменини відзначають Гнат, Сергій, Федір.
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