"Возвращение блудного сына": в сети неоднозначно отреагировали на возможный приезд Потапа в Украину
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Исполнителю посоветовали не приезжать в Украину
Известный украинский рэпер и продюсер Потап на протяжении последнего времени живет и работает за границей. Он запустил новый проект Slavic Balagan, с которым гастролирует по разным странам. В то же время исполнитель получает критику со стороны украинцев за то, что покинул родину и не упоминает о войне.
Во время музыкального фестиваля Laima RendezVous в Юрмале, в котором участвует Потап, он рассказал "Новости.Live", что приедет в Украину. Исполнитель отметил, что будет в Киеве на следующей неделе. Потап анонсировал, что выступит на Почтовой площади, 3 августа, в 19.00.
В то же время, пользователи сети возмутились потому, что исполнитель планирует приехать в Украину. Многие написали, что не ждут возвращения артиста, а также посоветовали ему поехать на фронт.
- "С туром по Покровску".
- "Пусть пачку прячет, потому что люди порвут".
- "Почему этот боров не воюет?"
- "Может не приезжать, черт".
- "ТЦК! Вы слышали?".
- "Скотина, которую и мир никогда не видел, а притворялся в начале войны больным человеком, нечего делать этому отбросу в Украине, позор".
- "Балабол".
- "Зарабатывало здесь миллионы за какую-то хр*нь, а пришла беда, так убежал. Будешь ты существовать, а не жить, как жил. Потому что никому ни ты, ни твои песенки не нужны".
- "Чего сюда, ты, пид*р, едешь, деньги закончились?".
- "На передок его, там, где наши мужчины".
- "Возвращение Славика Балагана, блудного сына".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о родителях Потапа. Его отец когда-то был военным, а впоследствии сменил сферу деятельности.