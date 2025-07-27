"Возвращение блудного сына": в сети неоднозначно отреагировали на возможный приезд Потапа в Украину

Исполнителю посоветовали не приезжать в Украину

Известный украинский рэпер и продюсер Потап на протяжении последнего времени живет и работает за границей. Он запустил новый проект Slavic Balagan, с которым гастролирует по разным странам. В то же время исполнитель получает критику со стороны украинцев за то, что покинул родину и не упоминает о войне.

Во время музыкального фестиваля Laima RendezVous в Юрмале, в котором участвует Потап, он рассказал "Новости.Live", что приедет в Украину. Исполнитель отметил, что будет в Киеве на следующей неделе. Потап анонсировал, что выступит на Почтовой площади, 3 августа, в 19.00.

Потап приедет в Украину

В то же время, пользователи сети возмутились потому, что исполнитель планирует приехать в Украину. Многие написали, что не ждут возвращения артиста, а также посоветовали ему поехать на фронт.

"С туром по Покровску".

Потапа отправляют на фронт

"Пусть пачку прячет, потому что люди порвут".

Пользователь сети пишет, что люди порвут Потапа

"Почему этот боров не воюет?"

Пользователь сети интересуется, почему Потап не воюет

"Может не приезжать, черт".

Потапу советуют не приезжать в Украину

"ТЦК! Вы слышали?".

Пользователь сети обратился в ТЦК, когда узнал о приезде Потапа

"Скотина, которую и мир никогда не видел, а притворялся в начале войны больным человеком, нечего делать этому отбросу в Украине, позор".

Потапу написали "позор"

"Балабол".

Потапа назвали "балаболом"

"Зарабатывало здесь миллионы за какую-то хр*нь, а пришла беда, так убежал. Будешь ты существовать, а не жить, как жил. Потому что никому ни ты, ни твои песенки не нужны".

Пользователь сети пишет, что Потап уже никому не интересен

"Чего сюда, ты, пид*р, едешь, деньги закончились?".

У Потапа интересуются, зачем он едет в Украину

"На передок его, там, где наши мужчины".

Потапа отправляют на войну

"Возвращение Славика Балагана, блудного сына".

На возвращение Потапа неоднозначно реагируют

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о родителях Потапа. Его отец когда-то был военным, а впоследствии сменил сферу деятельности.