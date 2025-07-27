Укр

"Возвращение блудного сына": в сети неоднозначно отреагировали на возможный приезд Потапа в Украину

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Потап анонсировал приезд в Киев Новость обновлена 27 июля 2025, 17:16
Потап анонсировал приезд в Киев. Фото Коллаж "Телеграфа"

Исполнителю посоветовали не приезжать в Украину

Известный украинский рэпер и продюсер Потап на протяжении последнего времени живет и работает за границей. Он запустил новый проект Slavic Balagan, с которым гастролирует по разным странам. В то же время исполнитель получает критику со стороны украинцев за то, что покинул родину и не упоминает о войне.

Во время музыкального фестиваля Laima RendezVous в Юрмале, в котором участвует Потап, он рассказал "Новости.Live", что приедет в Украину. Исполнитель отметил, что будет в Киеве на следующей неделе. Потап анонсировал, что выступит на Почтовой площади, 3 августа, в 19.00.

Потап приедет в Украину

В то же время, пользователи сети возмутились потому, что исполнитель планирует приехать в Украину. Многие написали, что не ждут возвращения артиста, а также посоветовали ему поехать на фронт.

  • "С туром по Покровску".
Потап планирует вернуться в Украину
Потапа отправляют на фронт
  • "Пусть пачку прячет, потому что люди порвут".
Как люди реагируют на возможный приезд Потапа в Украину
Пользователь сети пишет, что люди порвут Потапа
  • "Почему этот боров не воюет?"
Потап
Пользователь сети интересуется, почему Потап не воюет
  • "Может не приезжать, черт".
Потап приедет в Украину
Потапу советуют не приезжать в Украину
  • "ТЦК! Вы слышали?".
Потап приезд в Украину
Пользователь сети обратился в ТЦК, когда узнал о приезде Потапа
  • "Скотина, которую и мир никогда не видел, а притворялся в начале войны больным человеком, нечего делать этому отбросу в Украине, позор".
Как реагируют в сети на возможный приезд Потапа
Потапу написали "позор"
  • "Балабол".
Реакция сети на Потапа
Потапа назвали "балаболом"
  • "Зарабатывало здесь миллионы за какую-то хр*нь, а пришла беда, так убежал. Будешь ты существовать, а не жить, как жил. Потому что никому ни ты, ни твои песенки не нужны".
Что думают украинцы о Потапе
Пользователь сети пишет, что Потап уже никому не интересен
  • "Чего сюда, ты, пид*р, едешь, деньги закончились?".
Что говорят о возможном приезде Потапа в Украину
У Потапа интересуются, зачем он едет в Украину
  • "На передок его, там, где наши мужчины".
Потап где сейчас
Потапа отправляют на войну
  • "Возвращение Славика Балагана, блудного сына".
Как реагируют на возвращение Потапа
На возвращение Потапа неоднозначно реагируют

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о родителях Потапа. Его отец когда-то был военным, а впоследствии сменил сферу деятельности.

Теги:
#Украина #Фестиваль #Юрмала #Потап