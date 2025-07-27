Рус

"Повернення блудного сина": у мережі неоднозначно відреагували на можливий приїзд Потапа в Україну

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Потап анонсував приїзд до Києва Новина оновлена 27 липня 2025, 17:16
Потап анонсував приїзд до Києва. Фото Колаж "Телеграфу"

Виконавцю порадили не приїжджати в Україну

Відомий український репер і продюсер Потап протягом останнього часу живе та працює за кордоном. Він запустив новий проєкт Slavic Balagan, з яким гастролює по різних країнах. Водночас виконавець отримує критику з боку українців за те, що покинув батьківщину та не згадує про війну.

Під час музичного фестивалю Laima RendezVous в Юрмалі, в якому Потап бере участь, він розповів "Новини.Live", що приїде в Україну. Виконавець зазначив, що буде в Києві наступного тижня. Потап анонсував, що виступить на Поштовій площі, 3 серпня, о 19:00.

Потап приїде в Україну

Водночас користувачі мережі обурилися тому, що виконавець планує приїхати в Україну. Багато з них написали, що не чекають повернення артиста, а також порадили йому поїхати на фронт.

  • "З туром по Покровську".
Потап планує повернутися в Україну
Потапа відправляють на фронт
  • "Хай пачку ховає, бо люди порвуть".
Як люди реагують на можливий приїзд Потапа в Україну
Користувач мережі пише, що люди порвуть Потапа
  • "Чому цей боров не воює?".
Потап
Користувачка мережі цікавиться, чому Потап не воює
  • "Може не приїжджати, чорт".
Потап приїде в Україну
Потапу радять не приїжджати в Україну
  • "ТЦК! Ви чули?".
Потап приїзд в Україну
Користувач мережі звернувся до ТЦК, коли дізнався про приїзд Потапа
  • "Скотина, яку і світ ніколи не бачив, а прикидався на початку війни хворою людиною, нема що робити цьому покидьку в Україні, ганьба".
Як реагують в мережі на можливий приїзд Потапа
Потапу написали "ганьба"
  • "Балобол".
Реакція мережі на Потапа
Потапа назвали "балоболом"
  • "Заробляло тут мільйони за якусь хр*нь, а прийшла біда, то втік. Будеш ти існувати, а не жити, як жив. Бо нікому ні ти, ні твої пісеньки не потрібні".
Що думають українці про Потапа
Користувачка мережі пише, що Потап вже нікому не цікавий
  • "Чого сюди, ти, під*р, їдеш, гроші закінчилися?".
Що кажуть на можливий приїзд Потапа в Україну
У Потапа цікавляться, чого він їде в Україну
  • "На передок його, там, де наші чоловіки".
Потап де зараз
Потапа відправляють на війну
  • "Повернення Славіка Балагана, блудного сина".
Як реагують на повернення Потапа
На повернення Потапа неоднозначно реагують

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про батьків Потапа. Його батько колись був військовим, а згодом змінив сферу діяльності.

Теги:
#Україна #Фестиваль #Юрмала #Потап