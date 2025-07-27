"Повернення блудного сина": у мережі неоднозначно відреагували на можливий приїзд Потапа в Україну

Виконавцю порадили не приїжджати в Україну

Відомий український репер і продюсер Потап протягом останнього часу живе та працює за кордоном. Він запустив новий проєкт Slavic Balagan, з яким гастролює по різних країнах. Водночас виконавець отримує критику з боку українців за те, що покинув батьківщину та не згадує про війну.

Під час музичного фестивалю Laima RendezVous в Юрмалі, в якому Потап бере участь, він розповів "Новини.Live", що приїде в Україну. Виконавець зазначив, що буде в Києві наступного тижня. Потап анонсував, що виступить на Поштовій площі, 3 серпня, о 19:00.

Потап приїде в Україну

Водночас користувачі мережі обурилися тому, що виконавець планує приїхати в Україну. Багато з них написали, що не чекають повернення артиста, а також порадили йому поїхати на фронт.

"З туром по Покровську".

Потапа відправляють на фронт

"Хай пачку ховає, бо люди порвуть".

Користувач мережі пише, що люди порвуть Потапа

"Чому цей боров не воює?".

Користувачка мережі цікавиться, чому Потап не воює

"Може не приїжджати, чорт".

Потапу радять не приїжджати в Україну

"ТЦК! Ви чули?".

Користувач мережі звернувся до ТЦК, коли дізнався про приїзд Потапа

"Скотина, яку і світ ніколи не бачив, а прикидався на початку війни хворою людиною, нема що робити цьому покидьку в Україні, ганьба".

Потапу написали "ганьба"

"Балобол".

Потапа назвали "балоболом"

"Заробляло тут мільйони за якусь хр*нь, а прийшла біда, то втік. Будеш ти існувати, а не жити, як жив. Бо нікому ні ти, ні твої пісеньки не потрібні".

Користувачка мережі пише, що Потап вже нікому не цікавий

"Чого сюди, ти, під*р, їдеш, гроші закінчилися?".

У Потапа цікавляться, чого він їде в Україну

"На передок його, там, де наші чоловіки".

Потапа відправляють на війну

"Повернення Славіка Балагана, блудного сина".

На повернення Потапа неоднозначно реагують

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про батьків Потапа. Його батько колись був військовим, а згодом змінив сферу діяльності.