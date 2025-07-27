"Повернення блудного сина": у мережі неоднозначно відреагували на можливий приїзд Потапа в Україну
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Виконавцю порадили не приїжджати в Україну
Відомий український репер і продюсер Потап протягом останнього часу живе та працює за кордоном. Він запустив новий проєкт Slavic Balagan, з яким гастролює по різних країнах. Водночас виконавець отримує критику з боку українців за те, що покинув батьківщину та не згадує про війну.
Під час музичного фестивалю Laima RendezVous в Юрмалі, в якому Потап бере участь, він розповів "Новини.Live", що приїде в Україну. Виконавець зазначив, що буде в Києві наступного тижня. Потап анонсував, що виступить на Поштовій площі, 3 серпня, о 19:00.
Водночас користувачі мережі обурилися тому, що виконавець планує приїхати в Україну. Багато з них написали, що не чекають повернення артиста, а також порадили йому поїхати на фронт.
- "З туром по Покровську".
- "Хай пачку ховає, бо люди порвуть".
- "Чому цей боров не воює?".
- "Може не приїжджати, чорт".
- "ТЦК! Ви чули?".
- "Скотина, яку і світ ніколи не бачив, а прикидався на початку війни хворою людиною, нема що робити цьому покидьку в Україні, ганьба".
- "Балобол".
- "Заробляло тут мільйони за якусь хр*нь, а прийшла біда, то втік. Будеш ти існувати, а не жити, як жив. Бо нікому ні ти, ні твої пісеньки не потрібні".
- "Чого сюди, ти, під*р, їдеш, гроші закінчилися?".
- "На передок його, там, де наші чоловіки".
- "Повернення Славіка Балагана, блудного сина".
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про батьків Потапа. Його батько колись був військовим, а згодом змінив сферу діяльності.