Не допускайте цієї помилки на городі і ваші помідори будуть солодкими та м’ясистими: що не потрібно робити

При догляді за помідорами під час дозрівання важливо враховувати деякі хитрощі

Вирощування помідорів — справа непроста, але цікава, а домашній урожай смачних і солодких томатів куди краще за покупні. Однак у період дозрівання помідорів важливо не перестаратися з доглядом, адже можна зашкодити плодам.

"Телеграф" розповість, як зробити помідори смачними та здоровими, і якої помилки не варто припускатися, щоб рослина не заразилася фітофторозом.

Що не потрібно робити під час дозрівання томатів?

Домашні помідори починають формувати плоди та дозрівати наприкінці липня – на початку серпня. У цей період багато городників намагаються якнайбільше уваги приділяти грядці з томатами, удобрюючи її та поливаючи. Однак зайвий полив у цей період може зашкодити овочу, пише Express.

Справа в тому, що в більш сухих умовах помідори формують солодкі та м’ясисті плоди, тоді як при зайвому поливанні овочі можуть вийти водянистими та несмачними. Тому досвідчені городники радять помірно поливати помідори та стежити за ґрунтом, даючи йому нормально підсохнути. А при поливі намагатися не сильно заливати рослини, контролюючи кількість вологи.

Крім того, зайвий і неправильний полив грядки з помідорами може призвести до поширення грибкового захворювання фітофторозу, яке може сильно пошкодити плоди. Щоб уникнути цього, поливайте томати не зі шланга, а точково під кожен кущ без зайвого розбризкування води.

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