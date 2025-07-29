"Больше не наливать": украинка перепутала саранчу с кузнечиком и развеселила сети

Девушка запаниковала из-за безвредного насекомого

В соцсетях появилась пугающая публикация о том, что саранча атакует уже не только южные, но и западные регионы украины. "Саранча уже во Львове. Он летает – это ужас", – написала Наталя Прийма.

Свое сообщение львовянка проиллюстрировала фотографиями, на которых видно, как она держит в руке кузнечика. Этим она насмешила комментаторов.

Украинцы принялись объяснять девушке, чем саранча отличается от кузнечика, и отпускать шутки ее адрес.

Одна из интернет-пользователей предложила больше не наливать львовянке, намекая на то, что она находится в состоянии алкогольного опьянения, раз не может отличить саранчу от кузнечика.

Другой комментатор спросил у автора публикации: "Почему ужас?". Ей также прислали изображение блюда с приготовленными насекомыми и надписью: "Скоро в кафешках Запорожья". Юмористы упомянули именно тот регион, где сейчас фиксируется настоящее нашествие саранчи.

Сразу несколько человек написали знаменитую фразу именитого украинского боксера Александра Усика "Don’t push the horses", что в переводе означает "не толкайте лошадей".

Напомним, спортсмен впервые произнес эту фразу, пытаясь успокоить своего представителя и агента Дюбуа во время горячего спора. Своими словами он вызвал недоумение в англоязычном сегменте сети, поскольку правильно поговорка звучит как "Hold your horses" (дословно "придержите коней").

Этот курьез понравился украинцам и теперь они включают ее в мемы на различные темы. Так, недавно политолог Алексей Голобуцкий использовал новое выражение в отношении публичного падения главы МИД РФ Сергея Лаврова.