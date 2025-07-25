Что саранча сожрет в первую очередь: какие ее самые любимые растения и к чему готовиться фермерам

И у саранчи есть любимые "вкусняшки"

Нашествие саранчи охватило южные регионы Украины. Больше всего пострадали Запорожская и Херсонская области, хотя уже известно, что они добрались и до Киева. Эти насекомые уничтожают сельскохозяйственные культуры и могут съесть целое поле.

Специалисты фиксируют нашествие двух видов вредителей — перелетной и египетской саранчи. Эти насекомые особенно любят злаковые растения, однако не брезгуют и другими представителями растительного мира.

Чем питается саранча

Сарана

Один взрослый вредитель при жизни поедает до полукилограмма зелени, а его многочисленное потомство может уничтожить корм, которого хватило бы для нескольких домашних животных в год. Насекомые предпочитают злаковые культуры, но не ограничиваются только ими.

Главными объектами приступа саранчи становятся пшеница, кукуруза, ячмень и просо. Вредители также активно поедают листья и плоды разных растений. Кроме сельскохозяйственных культур, саранча уничтожает дикорастущие злаки, камыши и траву на пастбищах.

Скорость уничтожения посевов

Рой саранчи

Саранча поражает скоростью уничтожения растительности. Рои саранчи могут уничтожать на своем пути 40-100% растительной массы. Молодые насекомые сначала передвигаются медленно, но со временем становятся все быстрее.

Насколько все плохо для фермеров

Саранча уничтожает поля

Больше всего страдают злаковые культуры, составляющие основу украинского экспорта. Пшеница, ячмень, кукуруза и просо под прямой угрозой уничтожения, если поля не будут обрабатывать. Сарана также нередко нападает на огородные культуры и фруктовые деревья, так что могут пострадать фермеры и обычные хозяева.

Особенно уязвимы также молодые посевы и растения в период активного роста. Насекомые могут полностью обнажить поле через несколько дней.

Известный аграрий и экснардеп Михаил Апостол уверен, что нашествие саранчи в Украине – это серьезная продовольственная проблема. Однако ее можно побороть с помощью барьера. "История знает ответ. И даже современная наука подтверждает: еще 8–10 лет назад американские исследователи (в том числе из Аризоны) доказали: инсектициды — малоэффективны и опасны. Они уничтожают не только саранчу, но и полезных насекомых, птиц, отравляют урожай. Самый эффективный бартол — считает бароллер.

Сарана не откладывает яйца в полях, где посеяно просо, и обходит его. Если обсадить по периметру поле пшеном, насекомые летят дальше. Это знали еще наши деды-прадеды.

Напоминаем, в Украине начали делать бизнес на саранче. Некоторые увидели в этом возможности.