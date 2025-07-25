Что саранча сожрет в первую очередь: какие ее самые любимые растения и к чему готовиться фермерам
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И у саранчи есть любимые "вкусняшки"
Нашествие саранчи охватило южные регионы Украины. Больше всего пострадали Запорожская и Херсонская области, хотя уже известно, что они добрались и до Киева. Эти насекомые уничтожают сельскохозяйственные культуры и могут съесть целое поле.
Специалисты фиксируют нашествие двух видов вредителей — перелетной и египетской саранчи. Эти насекомые особенно любят злаковые растения, однако не брезгуют и другими представителями растительного мира.
Чем питается саранча
Один взрослый вредитель при жизни поедает до полукилограмма зелени, а его многочисленное потомство может уничтожить корм, которого хватило бы для нескольких домашних животных в год. Насекомые предпочитают злаковые культуры, но не ограничиваются только ими.
Главными объектами приступа саранчи становятся пшеница, кукуруза, ячмень и просо. Вредители также активно поедают листья и плоды разных растений. Кроме сельскохозяйственных культур, саранча уничтожает дикорастущие злаки, камыши и траву на пастбищах.
Скорость уничтожения посевов
Саранча поражает скоростью уничтожения растительности. Рои саранчи могут уничтожать на своем пути 40-100% растительной массы. Молодые насекомые сначала передвигаются медленно, но со временем становятся все быстрее.
Насколько все плохо для фермеров
Больше всего страдают злаковые культуры, составляющие основу украинского экспорта. Пшеница, ячмень, кукуруза и просо под прямой угрозой уничтожения, если поля не будут обрабатывать. Сарана также нередко нападает на огородные культуры и фруктовые деревья, так что могут пострадать фермеры и обычные хозяева.
Особенно уязвимы также молодые посевы и растения в период активного роста. Насекомые могут полностью обнажить поле через несколько дней.
Известный аграрий и экснардеп Михаил Апостол уверен, что нашествие саранчи в Украине – это серьезная продовольственная проблема. Однако ее можно побороть с помощью барьера. "История знает ответ. И даже современная наука подтверждает: еще 8–10 лет назад американские исследователи (в том числе из Аризоны) доказали: инсектициды — малоэффективны и опасны. Они уничтожают не только саранчу, но и полезных насекомых, птиц, отравляют урожай. Самый эффективный бартол — считает бароллер.
Сарана не откладывает яйца в полях, где посеяно просо, и обходит его. Если обсадить по периметру поле пшеном, насекомые летят дальше. Это знали еще наши деды-прадеды.
Напоминаем, в Украине начали делать бизнес на саранче. Некоторые увидели в этом возможности.