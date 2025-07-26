Сожрала подсолнечник и переключилась на другое. В Запорожье саранча уничтожает все на своем пути (видео)

Тысяча вредителей на квадратном метре может съесть до 30 килограммов растений в день

Саранча в Запорожье продолжает наносить вред полям. Недавно в сеть попало видео, как она набросилась на поле с подсолнечником, теперь вредитель добрался до кукурузы.

Видео саранчи, обсевшей поле с кукурузой, показал Telegram-канал "Труха Запорожье". Мужчина снял насекомых крупным планом, саранча методично работает челюстями, пожирая листья кукурузы. На небольшом отрезке попавшего в кадр стебля разместилось более 10 особей.

"Жрут", — коротко констатировал автор видео.

Между тем, пока другие находятся в шоке из-за нашествия саранчи, некоторые жители Запорожской области уже делают на ней бизнес. В сети появились объявления о продаже саранчи — поштучно и на вес. Ее продают живой, мороженой, сушеной – на корм для рептилий и как наживку для рыбной ловли. Цены колеблются от 9 до 12 гривен за штуку, сушеная по 15.

Напомним, саранчу кроме Запорожья видели также в Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Киевской областях. Кроме того, одиночных особей уже видели в Харькове.

Саранча не кусает людей, однако у некоторых людей могут возникать аллергические реакции из-за хитиновых частиц мертвых насекомых в воздухе. Однако она способна в кратчайшие сроки истреблять целые поля.

Как сообщал "Телеграф" урожаю в Одесской области грозит не только саранча. Местные фермеры столкнулись с еще одной проблемой.