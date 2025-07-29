"Більше не наливати": українка переплутала сарану з коником і розвеселила мережу

Дівчина запанікувала через нешкідливу комаху

У соцмережах з’явилася лякаюча публікація про те, що сарана атакує вже не лише південні, а й західні регіони України. "Саранча вже у Львові. Він літає – це жах", – написала Наталя Прийма.

Своє повідомлення львів’янка проілюструвала фотографіями, на яких видно, як вона тримає у руці коника. Цим вона насмішила коментаторів.

Українці почали пояснювати дівчині, чим сарана відрізняється від коника, і відпускати жарти на її адресу.

Одна з інтернет-користувачок запропонувала більше не наливати львів’янці, натякаючи на те, що вона перебуває в стані алкогольного сп’яніння, оскільки не може відрізнити сарану від коника.

Інший коментатор запитав автора публікації: "Чому жах?". Їй також надіслали зображення страви із приготованими комахами та написом: "Скоро в кафешках Запоріжжя". Гумористи згадали саме той регіон, де зараз фіксується справжня навала сарани.

Відразу кілька людей написали знамениту фразу іменитого українського боксера Олександра Усика "Don’t push the horses", що в перекладі означає "не штовхайте коней".

Нагадаємо, спортсмен уперше вимовив цю фразу, намагаючись заспокоїти свого представника та агента Дюбуа під час гарячої суперечки. Своїми словами він викликав подив у англомовному сегменті мережі, оскільки правильно приказка звучить як "Hold your horses" (дослівно "притримайте коней").

Цей курйоз сподобався українцям і тепер вони включають його до мемів на різні теми. Так, нещодавно політолог Олексій Голобуцький використав новий вислів щодо публічного падіння глави МЗС РФ Сергія Лаврова.