Помідори будуть швидше наливатися і дозрівати: цей безкоштовний засіб врятує плоди у серпні

Полийте помідори цим домашнім розчином і здивуйтеся результатом

Кінець липня – початок серпня – це період, коли помідори формують плоди та наливаються. У цей час дуже важливо підживити рослини, щоб отримати додаткові джерела корисних речовин, особливо калію.

"Телеграф" розповість, як зробити домашній розчин для поливу томатів, який допомагає плодам швидше наливатися та дозрівати.

У тик-ток акаунті "Моя Дача, Сад, Город" опублікували відео з порадами, як приготувати розчин із золи для поливу помідорів. Цей розчин багатий на калій, який дуже корисний для томатів, особливо в період формування та дозрівання плодів. Калій допомагає рослині переганяти корисні речовини із ґрунту до плодів, що у свою чергу сприяє наливанню томатів.

Все, що вам потрібно, це розвести в 10 літрах води 1-2 склянки попелу і залишити настоятися приблизно на добу, також можна додати трохи оцту. Коли розчин настоїться, необхідно відокремити воду від осаду.

Для поливу потрібно використовувати саме цю воду, настояну на золі. Вливайте близько літра розчину під кожен кущ томатів під час дозрівання і здивуйтеся, як швидко почнуть формуватися ваші помідори.

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