Саранча будет избегать вашего участка: что посеять на огороде, чтобы отпугнуть вредителя

Есть одна культура, которая отпугнет саранчу с вашего сада и огорода

В последние недели украинцы все чаще сообщают в соцсетях о нашествии саранчи, особенно в южных и восточных регионах страны. Сатаи этого вредителя могут уничтожать посевы агрокультур и урожай. Однако, есть природный и экологичный способ, как бороться, а точнее отпугивать саранчу с огорода.

"Телеграф" расскажет, что нужно посеять на огороде, чтобы саранча избегала его.

Сарана — не новая пошесть для Украины. Как говорят биологи, с нашествиями этого вредителя украинцы сталкиваются каждый год, особенно в южный и восточных областях. Однако, как утверждает пользовательница Facebook Наталья Подлесная, еще наши предки знали, как защищать свои посевы от этих вредителей.

Как оказалось, на огороде нужно посеять такую культуру, как просо, тогда саранча будет избегать вашего участка. Если вредители учуют просо на поле, они будут облетать его стороной и соответственно не уничтожат ваши посевы и урожай.

Аграрии и фермеры обычно делают профилактические посадки проса по периметру своих полей. А вот обычные огородники могут посадить на своем участке даже декоративное просо. Оно будет не только защищать вашу территорию от саранчи, но и послужит украшением для клумбы, которое, к тому же не нуждается в особом уходе.

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