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Саранча будет избегать вашего участка: что посеять на огороде, чтобы отпугнуть вредителя

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Нашествие саранчи в Украине продолжается уже несколько недель Новость обновлена 29 июля 2025, 09:13
Нашествие саранчи в Украине продолжается уже несколько недель. Фото Коллаж "Телеграф"

Есть одна культура, которая отпугнет саранчу с вашего сада и огорода

В последние недели украинцы все чаще сообщают в соцсетях о нашествии саранчи, особенно в южных и восточных регионах страны. Сатаи этого вредителя могут уничтожать посевы агрокультур и урожай. Однако, есть природный и экологичный способ, как бороться, а точнее отпугивать саранчу с огорода.

"Телеграф" расскажет, что нужно посеять на огороде, чтобы саранча избегала его.

Сарана — не новая пошесть для Украины. Как говорят биологи, с нашествиями этого вредителя украинцы сталкиваются каждый год, особенно в южный и восточных областях. Однако, как утверждает пользовательница Facebook Наталья Подлесная, еще наши предки знали, как защищать свои посевы от этих вредителей.

Саранча в Украине

Как оказалось, на огороде нужно посеять такую культуру, как просо, тогда саранча будет избегать вашего участка. Если вредители учуют просо на поле, они будут облетать его стороной и соответственно не уничтожат ваши посевы и урожай.

Аграрии и фермеры обычно делают профилактические посадки проса по периметру своих полей. А вот обычные огородники могут посадить на своем участке даже декоративное просо. Оно будет не только защищать вашу территорию от саранчи, но и послужит украшением для клумбы, которое, к тому же не нуждается в особом уходе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ухаживать за розами в июле. Ваши кусты погибнут, если не прекратите делать эту распространенную ошибку.

Теги:
#Саранча #Нашествие саранчи #Огород #Просо