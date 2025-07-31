Одно прикосновение - и можете взять на себя чужую судьбу: какую вещь дома лучше не трогать

Это есть почти у каждого дома

Взять чужой рушник после душа, с точки зрения народных примет, может нести угрозу энергетике человека. Наши предки верили, что полотенце — это не просто ткань, а вещь, которая тесно взаимодействует с энергетическим полем ее владельца.

Поэтому пользоваться чужим полотенцем считается нежелательным, чтобы не перенять на себя болезни, неудачи и чужую энергетику. Об этом сообщает "Телеграф".

Почему лучше не брать чужое полотенце

Согласно поверьям:

Полотенце "впитывает" энергию владельца — и положительную, и отрицательную. Передача такого полотенца другому человеку – это передача части судьбы;

— и положительную, и отрицательную. Передача такого полотенца другому человеку – это передача части судьбы; Чужое полотенце может "перетянуть" на себя болезни или неудачи . Особенно это касается случаев, когда полотенце принадлежало больному родственнику;

. Особенно это касается случаев, когда полотенце принадлежало больному родственнику; Использование чужого полотенца может вызвать конфликты — как в семье, так и с самим человеком, которому он принадлежит.

Поэтому у каждого члена семьи в доме должно быть свое полотенце — отдельно для тела, рук и лица.

Полотенца

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем еще чужим нельзя пользоваться дома. Ваши действия могут навлечь в дом несчастье, неудачу, ссору и потерю.