Одно прикосновение - и можете взять на себя чужую судьбу: какую вещь дома лучше не трогать
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Это есть почти у каждого дома
Взять чужой рушник после душа, с точки зрения народных примет, может нести угрозу энергетике человека. Наши предки верили, что полотенце — это не просто ткань, а вещь, которая тесно взаимодействует с энергетическим полем ее владельца.
Поэтому пользоваться чужим полотенцем считается нежелательным, чтобы не перенять на себя болезни, неудачи и чужую энергетику. Об этом сообщает "Телеграф".
Почему лучше не брать чужое полотенце
Согласно поверьям:
- Полотенце "впитывает" энергию владельца — и положительную, и отрицательную. Передача такого полотенца другому человеку – это передача части судьбы;
- Чужое полотенце может "перетянуть" на себя болезни или неудачи. Особенно это касается случаев, когда полотенце принадлежало больному родственнику;
- Использование чужого полотенца может вызвать конфликты — как в семье, так и с самим человеком, которому он принадлежит.
Поэтому у каждого члена семьи в доме должно быть свое полотенце — отдельно для тела, рук и лица.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем еще чужим нельзя пользоваться дома. Ваши действия могут навлечь в дом несчастье, неудачу, ссору и потерю.