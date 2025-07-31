Один дотик - і можете взяти на себе чужу долю: яку річ вдома краще не чіпати

Це є майже у кожного вдома

Взяти чужий рушник після душу, з погляду народних прикмет, може нести загрозу енергетиці людини. Наші предки вірили, що рушник — це не просто тканина, а річ, яка тісно взаємодіє з енергетичним полем її власника.

Тож користуватись чужим рушником вважається небажаним, аби не перейняти на себе хвороби, невдачі та чужу енергетику. Про це повідомляє "Телеграф".

Чому краще не брати чужий рушник

Згідно з повір’ями:

Рушник "вбирає" енергію власника — і позитивну, і негативну. Передача такого рушника іншій людині — це передача частини долі;

— і позитивну, і негативну. Передача такого рушника іншій людині — це передача частини долі; Чужий рушник може "перетягнути" на себе хвороби або невдачі . Особливо це стосується випадків, коли рушник належав хворому родичу;

. Особливо це стосується випадків, коли рушник належав хворому родичу; Використання чужого рушника може викликати конфлікти — як у родині, так і з самою людиною, якій він належить.

Тому у кожного члена родини в хаті повинен бути свій рушник — окремо для тіла, рук і обличчя.

Рушники

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим ще чужим не можна користуватись вдома. Ваші дії можуть накликати в дім нещастя, невдачу, сварку та втрату.