Индексация зарплат, новые выплаты для родителей и другие изменения. Что нового в Украине с 1 августа

Родители некоторых школьников получат выплаты, а ФЛП — повышенные штрафы

С 1 августа в Украине начнет действовать несколько нововведений. Изменения коснутся разных сфер жизни украинцев.

"Телеграф" рассказывает, что изменится в Украине в августе. Сфера изменений широкая — от новых штрафов для ФЛП до программы "Дотупні ліки".

Штрафы для ФЛП существенно возрастут

С 1 августа завершается действие переходного периода, в течение которого действовали сниженные штрафы для предпринимателей за нарушение кассовой дисциплины. Продавцам, работающим без кассового аппарата и не выдающим фискальные чеки, теперь придется платить 100% стоимости товара или услуги за первое нарушение, за второе и последующие наказание возрастет до 150%.

В адаптационный период размер штрафных санкций равнялся 25-50%. Однако в некоторых случаях будут действовать исключения, они распространяются на:

предпринимателей первой группы,

бизнеса без наличных оплат (за исключением эквайринга, в частности LiqPay, Fondy), некоторых категорий деятельности (торговля на рынках из лотков определенными товарами)

предпринимателей на территориях активных или возможных боевых действий и в оккупации

Штрафы для ФЛП с 1 августа

Билеты на поезда теперь будут продавать через Дія.Підпис

С 1 августа 2025 года "Укрзализныця" вводит тестовую верификацию билетов через Дія.Підпис. На первом этапе это будет действовать при покупке проездных документов на 5 популярных направлений:

№105/106 Одесса – Киев;

№91/92 Львов – Киев;

№29/30 Киев – Ужгород;

№12 Львов – Одесса;

№27/28 Киев – Чоп.

Билеты на эти рейсы теперь невозможно купить в кассах. Приобрести их можно только онлайн, с подтверждением личности через "Дію". Исключение — военные, они и дальше могут покупать билеты через специальный сервис УЗ или приложение "Армія+".

По программе "Доступні ліки" теперь можно приобрести больше препаратов

В августе государственную программу "Доступні ліки" расширяют. Список бесплатных препаратов расширяется, к нему добавляются лекарства для сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний и для беременных:

препараты на основе индапамида и торасемида – для контроля давления и уменьшения отеков;

метилдопы – для лечения гипертензии, в частности у беременных;

препараты с двухвалентным железом и фолиевой кислотой для профилактики анемии у беременных и женщин после родов.

Заработает открытый банкинг — что это значит

С 1 августа начинает действовать так называемый открытый банкинг – финтехкомпании могут легально получать доступ к банковским счетам пользователей (по согласию). Это позволит объединить счета из разных банков в общую систему для удобной оплаты. Пользователь будет по своему усмотрению выбрать карты, настроить лимиты и очередность списания средств. Оплата будет проходить как одна транзакция по "объединенному балансу".

Индексация зарплат

В июле возобновили механизм индексации доходов после временной приостановки в январе 2025 года. Следовательно, работодатели должны проиндексировать зарплату за июль и август. Это касается тех сотрудников, чей оклад не повышался с марта 2025 года.

Индексацию применяют только к сумме, не превышающей прожиточный минимум для трудоспособного лица. В этом году она составляет 3028 грн. Размер индексации зависит от того, когда последний раз повышался должностной оклад — от так называемого базового месяца:

для января — это 4,4%, или 133,23;

для февраля — 3,5%, или 105,98 грн.

Новая отсрочка в Резерв+

В августе новые категории украинцев смогут оформить отсрочку от мобилизации через Резерв+. Возможность сделать это без визита в ТЦК должно появиться для научных и научно-педагогических сотрудников высшего и профобразования. Также эту возможность получат те, у кого супруги имеют инвалидность 1 или 2 групп.

Родители первоклассников получат "пакет школьника"

В августе семьи, чей ребенок в этом году идет в 1 класс, могут оформить "пакет школьника". Им предоставят 5000 гривен на подготовку ребенка в школу — на покупку канцелярии, одежды, учебников и т.д. Подать заявление на выплату можно через "Дію" или в отделении Пенсионного фонда.

Вступительная кампания в августе – даты, которые надо не пропустить

С 1 августа завершился прием заявлений от абитуриентов в заведения высшего образования. Списки рекомендованных на бюджет будут обнародованы до 6 августа. До 18:00 9 августа будущие студенты должны подтвердить намерение учиться бесплатно.

После 12 августа будут доступны списки контрактных мест. Процесс зачисления продлится до 30 августа. В случае, если останутся свободные бюджетные места, до 18 августа возможен перевод на них. Однако в отдельных учебных заведениях еще до октября возможно проведение дополнительных волн набора.

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