День пива 2025: яркие поздравления в картинках с праздником

Пиво стало популярным напитком в мире

В пятницу, 1 августа, в Украине и в мире отмечают Международный день пива. Это неофициальный праздник, объединяющий поклонников пенистого напитка в разных уголках мира. В этот день можно поздравить людей, создающих пиво, а также тех, кто его любит, тематической картинкой. В этот день отмечают Медовый Спас, о традициях которого мы рассказывали.

Международный день пива традиционно отмечается в первую пятницу августа. Владелец бара Джесс Авшаломов ввел праздник в начале августа из-за жаркой августовской погоды. Впервые День пива провели в 2007 году в городе Санта-Круз, что в Калифорнии.

К 2011 году с небольшого фестиваля День пива стал масштабным международным праздником, распространившимся в 138 городах 23 стран мира. В 2012 году праздник отмечали уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах.

В этот день ценители пива собираются вместе и наслаждаются разными видами популярного напитка. Они также дегустируют новые вкусы и сорта пива, обмениваясь мнениями. Нередко в праздник проявляют интерес к разным культурам, пробуя пиво, сваренное по другим рецептам.

"Телеграф" подготовил тематические картинки с Днем пива для всех поклонников этого напитка. Это возможность поздравить с праздником тех, кто создает и занимается сбытом пива. Загружайте картинки и открытки и отправляйте их удобным для вас способом.

Картинки с Днем пива 2025

С Днем пива

Картинка с Днем пива

День пива 2025

С Днем пива

Поздравление с Днем пива

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда День бабушки в 2025 году. Еще есть время приготовиться к празднику.