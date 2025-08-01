Уже в начале августа Украину накроет похолодание. Какие области первыми ощутят дыхание осени

Однако впереди еще немало теплых дней

Погода в Украине в июле была своенравной — в Киеве из-за ливней произошел настоящий потоп. Август начался с более спокойных метеоусловий, однако вскоре придет похолодание.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный украинский метеоролог Игорь Кибальчич. По его прогнозу, в начале августа будет происходить постепенное изменение воздушной массы на более прохладную и спокойную, температура воздуха будет более умеренной.

Когда придет похолодание и где оно будет ощутимо больше всего

С 5 по 10 августа в Украину придет снижение температуры. Больше всего оно коснется западных и южных областей. Ночная температура в этих регионах в среднем установится на уровне +10…+15 градусов. Днем градусники будут показывать в 19 до 25 градусов с отметкой "плюс".

В южной и восточной частях будет еще относительно жарко. Однако и там будет ощутимо прохладнее, чем в первые дни августа.

Кибальчич прогнозирует, что уже в первую десятидневку августа температура воздуха в Украине начнет постепенное снижение. Первым дыхание осени ощутит запад Украины — по ночам температура воздуха будет низкой, утренние часы будут встречаться туманами, а сокращение светового дня уже будет ощущаться.

На карте прогноза средней аномалии температуры воздуха в Европе с 4 по 11 августа можно увидеть, что на западе Украины температура воздуха будет несколько ниже обычной. На крайнем юго-востоке страны прогнозируется на 0,5 – 1 градус теплее климатической нормы.

Карта погоды

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в понедельник, 4 августа, значительную часть Украины накроют дожди, но гроз не будет. При этом в некоторых регионах ожидается жара до +37 градусов.