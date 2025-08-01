День подруги 1 августа: красочные открытки и короткие поздравления для девушек
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Не забудьте поздравить подруг с праздником
В этот день, 1 августа, в мире отмечается День подруги. Сегодня самое время поздравить близких подружек с праздником, поблагодарить за дружбу и пожелать им всего наилучшего. А также это еще один повод собраться вместе и хорошенько отметить.
День подруги — праздник, который зародился в США и распространился в разных странах, в том числе и в Украине. Он не имеет официального статуса, но это не мешает ему быть отличным поводом для девушек собраться вместе и отпраздновать. Также поздравить подружек можно в соцсетях.
"Телеграф" подготовил красочные картинки и теплые слова поздравлений, чтобы вы могли отправить подружкам в мессенджерах.
Открытки и поздравления с Днем подруги 2025
Дорогая подруга, с Днём подруги! Спасибо за твою поддержку и смех, который делает жизнь ярче. Ты — моё сокровище!
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С Днём подруги, моя лучшая! Твоя улыбка — мой заряд позитива. Пусть наша дружба сияет всегда!
Подружка, с 1 августа! Спасибо за все секреты и приключения. Ты делаешь мои дни незабываемыми!
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С Днём подруги, моя родная! Ты — как сестра, всегда рядом. Пусть наша дружба только крепнет!
Моя дорогая, с Днём подруги! Спасибо за теплые разговоры и весёлые моменты. Ты — лучшая!
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С 1 августа, подружка! Твоя энергия заразительна, а дружба бесценна. Давай и дальше творить магию вместе!
С Днём подруги, моя звёздочка! Спасибо за то, что ты всегда рядом. Пусть счастье тебя не отпускает!
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Подруга, с нашим днём! Ты делаешь мир ярче и добрее. Обнимаю тебя крепко!
С Днём подруги, моя душа! Спасибо за твою заботу и смех. Ты — моё вдохновение!
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Моя любимая подруга, с 1 августа! Ты — мой лучик света в любой день. Пусть наша дружба длится вечно!
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