Изменения с 1 августа: штрафы для ФЛП, налоги, НДС и новый банкинг – это важно знать
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В Украине изменяются правила для бизнеса и граждан
С 1 августа в Украине начнут тестировать новые правила покупки билетов на некоторые направления. Однако это не последние новшества августа. Часть из них коснется финансовой сферы.
"Телеграф" подготовил информацию о 4 основных изменениях, о которых важно помнить как потребителям, так и предпринимателям Украины.
Штрафы для ФЛП за нарушения с РРО растут
Если ФЛП продает товар без фискального чека или с нарушением правил РРО:
- впервые – штраф 100% от суммы нарушения.
- повторно – штраф 150%.
Если даже совершили нарушения до 1 августа, но проверка была после — штраф начислят по полной.
До 1 августа нужно уплатить налоги за 2024 год
Физлица и ФЛП должны уплатить НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%) за 2024 год. Если получали доходы из-за границы или зарабатывали на аренде/земле — тоже нужно было задекларировать их до 1 мая 2025 и уплатить налоги до 1 августа.
Соцуслуги освобождены от НДС
С 1 августа деятельность по предоставлению социальных услуг освобождается от НДС, независимо от формы собственности поставщиков. Но чтобы воспользоваться этим, поставщик должен быть внесен в официальный Реестр.
В Украине запускают открытый банкинг
С 1 августа вступает в силу открытый банкинг — финтехкомпании смогут легально получать доступ к банковским счетам пользователей (с их согласия). Такая функция позволит объединить счета из разных банков в общую систему для удобной оплаты. Пользователь сможет самостоятельно выбрать карты, настроить лимиты и очередность списания средств — оплата будет происходить как одна транзакция с "объединенного баланса". Запуск системы будет происходить поэтапно — не все банки смогут предложить новую функцию сразу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что купить билеты по новым правилам смогут не все украинцы, а только те, у кого есть Действие. В Укрзализныце это проблемой не считают, мол, есть и другие поезда.