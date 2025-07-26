Изменения с 1 августа: штрафы для ФЛП, налоги, НДС и новый банкинг – это важно знать

В Украине изменяются правила для бизнеса и граждан

С 1 августа в Украине начнут тестировать новые правила покупки билетов на некоторые направления. Однако это не последние новшества августа. Часть из них коснется финансовой сферы.

"Телеграф" подготовил информацию о 4 основных изменениях, о которых важно помнить как потребителям, так и предпринимателям Украины.

Штрафы для ФЛП за нарушения с РРО растут

Если ФЛП продает товар без фискального чека или с нарушением правил РРО:

впервые – штраф 100% от суммы нарушения.

повторно – штраф 150%.

Если даже совершили нарушения до 1 августа, но проверка была после — штраф начислят по полной.

Штрафы для ФЛП с 1 августа

До 1 августа нужно уплатить налоги за 2024 год

Физлица и ФЛП должны уплатить НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%) за 2024 год. Если получали доходы из-за границы или зарабатывали на аренде/земле — тоже нужно было задекларировать их до 1 мая 2025 и уплатить налоги до 1 августа.

Соцуслуги освобождены от НДС

С 1 августа деятельность по предоставлению социальных услуг освобождается от НДС, независимо от формы собственности поставщиков. Но чтобы воспользоваться этим, поставщик должен быть внесен в официальный Реестр.

В Украине запускают открытый банкинг

С 1 августа вступает в силу открытый банкинг — финтехкомпании смогут легально получать доступ к банковским счетам пользователей (с их согласия). Такая функция позволит объединить счета из разных банков в общую систему для удобной оплаты. Пользователь сможет самостоятельно выбрать карты, настроить лимиты и очередность списания средств — оплата будет происходить как одна транзакция с "объединенного баланса". Запуск системы будет происходить поэтапно — не все банки смогут предложить новую функцию сразу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что купить билеты по новым правилам смогут не все украинцы, а только те, у кого есть Действие. В Укрзализныце это проблемой не считают, мол, есть и другие поезда.