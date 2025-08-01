Індексація зарплат, нові виплати для батьків, та інші зміни. Що нового в Україні з 1 серпня

Батьки деяких школярів отримають виплати, а ФОПи — підвищені штрафи

З 1 серпня в Україні почне діяти кілька нововведень. Зміни торкнуться різних сфер життя українців.

"Телеграф" розповідає, що зміниться в Україні у серпні. Сфера змін широка — від нових штрафів для ФОПів, до програми "Доступні ліки".

Штрафи для ФОП суттєво зростуть

З 1 серпня завершується дія перехідного періоду, протягом якого діяли знижені штрафи для підприємців за порушення касової дисципліни. Продавцям, що працюють без касового апарату і не видають фіскальні чеки тепер доведеться платити 100% вартості товару або послуги за перше порушення, за друге і наступні покарання зросте до 150%.

В адаптаційний період розмір штрафних санкцій був на рівні 25-50%. Проте в деяких випадках діятимуть винятки, вони розповсюджуються на:

підприємців першої групи,

бізнесу без готівкових оплат (за винятком еквайрингу, зокрема, LiqPay, Fondy), деяких категорій діяльності (торгівля на ринках з лотків певними товарами)

підприємців на територіях активних чи можливих бойових дій та в окупації

Штрафи для ФОП з 1 серпня

Квитки на поїзди тепер продаватимуть за Дія.Підпис

З 1 серпня 2025 "Укрзалізниця" запроваджує тестову верифікацію квитків через Дія.Підпис. На першому етапі це діятиме при купівлі проїзних документів на 5 популярних напрямків:

№105/106 Одеса – Київ;

№91/92 Львів – Київ;

№29/30 Київ – Ужгород;

№12 Львів – Одеса;

№27/28 Київ – Чоп.

Квитки на ці рейси тепер неможливо купити у касах. Придбати їх можна тільки онлайн, з підтвердженням особи через "Дію". Виключення — військові, вони й надалі можуть купувати квитки через спеціальний сервіс УЗ або застосунок "Армія+".

За програмою "Доступні ліки" тепер можна придбати більше препаратів

У серпні державну програму "Доступні ліки" розширяють. Список безоплатних препаратів розширюється, до нього додаються ліки для серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань та для вагітних:

препарати на основі індапаміду і торасеміду – для контролю тиску та зменшення набряків;

метилдопи – для лікування гіпертензії, зокрема у вагітних;

препарати з двовалентним залізом і фолієвою кислотою – для профілактики анемії у вагітних і жінок після пологів.

Запрацює відкритий банкінг — що це означає

З 1 серпня починає діяти так званий відкритий банкінг — фінтехкомпанії можуть легально отримувати доступ до банківських рахунків користувачів (за згодою). Це дасть змогу об’єднати рахунки з різних банків у спільну систему для зручної оплати. Користувач буде на власний розсуд обрати карти, налаштувати ліміти та черговість списання коштів. Оплата буде проходити як одна транзакція з "об’єднаного балансу".

Індексація зарплат

У липні відновили механізм індексації доходів після тимчасового призупинення у січні 2025 року. Відтак роботодавці мають проіндексувати зарплату за липень і серпень. Це стосується співробітників тим, чий оклад не підвищувався з березня 2025 року.

Індексацію застосовують тільки до суми, яка не перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи. Цього року вона складає 3028 грн. Розмір індексації залежить від того, коли востаннє підвищувався посадовий оклад — від так званого базового місяця:

для січня — це 4,4%, або 133,23;

для лютого — 3,5%, або 105,98 грн.

Нова відстрочка в Резерв+

У серпні нові категорії українців зможуть оформити відстрочку від мобілізації через Резерв+. Можливість зробити це без візиту до ТЦК має з'явитися для наукових та науково-педагогічні співробітників вищої та профосвіти. Також цю змогу отримають ті, у кого чоловік або дружина мають інвалідність 1 або 2 груп.

Батьки першокласників отримають "пакунок школяра"

Протягом серпня родини, чия дитина цього року йде у 1 клас можуть оформити "пакунок школяра". Вони зможуть отримати 5000 гривень на підготовку дитину до школи — на купівлю канцелярії, одягу, підручників тощо. Подати заяву на виплату можна через "Дію" або у відділенні Пенсійного фонду.

Вступна кампанія у серпні — дати, які треба не пропустити

З 1 серпня завершився прийом заяв від абітурієнтів до закладів вищої освіти. Списки рекомендованих на бюджет будуть оприлюднені до 6 серпня. До 18:00 9 серпня майбутні студенти мають підтвердити намір навчатись безплатно.

Після 12 серпня будуть доступні списки на контрактні місця. Процес зарахування триватиме до 30 серпня. У випадку, якщо залишаться вільні бюджетні місця, до 18 серпня можливе переведення на них. Проте в окремих закладах освіти ще до жовтня можливе проведення додаткових хвиль набору.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вже на початку серпня Україну накриє похолодання. Які області першими відчують дихання осені.