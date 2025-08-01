Помидоры начали гнить прямо на ветках: спасти кусты томатов поможет "копеечное" средство

С этими лайфхаками вы спасете свой урожай помидор

Выращивание помидор — процесс сложный, но интересный. Это растение требует постоянного ухода, удобрения и полива, однако урожай домашних томатов точно лучше, чем покупные овощи. В период созревания помидоры могут начать болеть вершинной гнилью, и огородникам нужно знать, как быстро решить эту проблему.

"Телеграф" расскажет, как бороться с помидорным заболеванием, которое поражает верхушки плодов прямо на ветке.

Как бороться с вершинной гнилью?

В тик-ток аккаунте "Моя Дача, Сад, Город" опубликовали видео с советами, как бороться с заболеванием томатов. Если заметили на созревающих помидорах темные пятна, похожие на гниль, скорее всего овощи поразило распространенное заболевание — вершинная гниль. Это происходит из-за нехватки кальция в плодах и чаще всего встречается именно на первых ветках с помидорами, которые только начали набирать свой окрас.

Бороться с этим заболеваниям нужно комплексно. Сначала соберите все поврежденные плоды — сорвите их с веток и выбросьте, чтобы прекратить распространение болезни. Затем внесите кальциевое удобрение — лучше всего через опрыскивание листьев, так оно усвоится лучше и быстрее.

Для обработки томатов сделайте "копеечный" раствор: 1 чайная ложка кальциевой селитры на 10 литров воды. Этим раствором опрыскайте листья помидоров. Лучше всего делать это поздно вечером, чтобы сонце не обожгло растения томатов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое бесплатное средство спасет помидоры в августе. Томаты будут быстрее наливаться и созревать.