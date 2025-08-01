Помідори почали гнити прямо на гілках: врятувати кущі томатів допоможе "копійчаний" засіб

З цими лайфхаками ви врятуєте свій урожай помідор

Вирощування помідорів – процес складний, але цікавий. Ця рослина вимагає постійного догляду, удобрення та поливу, проте врожай домашніх томатів точно кращий, ніж покупні овочі. У період дозрівання помідори можуть почати хворіти на вершинну гниль, і городникам потрібно знати, як швидко вирішити цю проблему.

"Телеграф" розповість, як боротися із помідорним захворюванням, яке вражає верхівки плодів прямо на гілці.

Як боротися з вершинною гниллю?

У тік-ток акаунті "Моя Дача, Сад, Місто" опублікували відео з порадами, як боротися із захворюванням томатів. Якщо помітили на дозріваючих помідорах темні плями, схожі на гнилизну, швидше за все овочі вразило поширене захворювання — вершинна гниль. Це відбувається через брак кальцію в плодах і найчастіше зустрічається саме на перших гілках з помідорами, які тільки-но почали набирати своє забарвлення.

Боротися із цим захворюванням потрібно комплексно. Спочатку зберіть усі пошкоджені плоди — зірвіть їх з гілок і викиньте, щоб припинити поширення хвороби. Потім внесіть кальцієве добриво — краще через обприскування листя, так воно засвоїться краще і швидше.

Для обробки томатів зробіть "копійчаний" розчин: 1 чайна ложка кальцієвої селітри на 10 літрів води. Цим розчином обприскуйте листя помідорів. Найкраще робити це пізно ввечері, щоб сонце не обпалило рослини томатів.

Раніше "Телеграф" розповідав, який безкоштовний засіб врятує помідори в серпні. Томати швидше наливатимуться і дозріватимуть.