Цены на продукты в Украине сравнялись с Польшей, а зарплаты нет: поразительное сравнение (фото)

Стоимость продуктов в Украине уже выше

Цены на продукты в Украине приближаются к ценам стран Евросоюза, а в некоторых случаях уже выше. С 2016 года в Украине цены на продукты выросли на 79%, а в ЕС – на 46% (приравнивали к евро). Отмечается, что сливочное масло уже на 20-25% дороже, чем в Польше.

Об этом идет речь в Инфляционном отчете Нацбанка. Причинами являются не только война, но и глобальные кризисы, рост энергозатрат и отсутствие поддержки производств. Меньше всего в цене выросли подсолнечное масло, овощи, фрукты, хлеб.

"Телеграф" решил проверить данные Нацбанка на практике и сравнил цены на популярные продукты в двух супермаркетах: "Бедронка" в Польше и "АТБ" в Украине. Обе сети являются дискаунтерами с широким ассортиментом товаров и низкими ценами. В то же время отметим, что уровень заработной платы в Украине и Польше сравнивать трудно. Разница в десятки тысяч гривен.

Минимальная зарплата в Польше с 1 января 2025 года в налоги — 4 666 zł или 51 963 грн

Цены на овощи в Украине и Польше

Для сравнения выбрали три вида овощей: белокочанную капусту, огурцы и кукурузу. Последней, правда, налицо у АТБ не оказалось, однако ее цена до распродажи была почти вдвое меньше, чем в Польше. На товарах из "Бедронки" синим указаны цены в гривне за килограмм или штуку.

Капуста в Украине значительно дешевле, чем в Польше – 17,89 грн/кг против 55,57 грн/кг.

Огурцы в Украине также не так дороги — 45,89 грн/кг против 111,26 грн/кг в польском супермаркете.

Цены на овощи в АТБ

Цены на овощи в Бедронце

Цены на фрукты в Украине и Польше

Для этой категории остановились на яблоках и арбузах. Яблоки в Польше дешевле, чем в Украине – 66,71 грн против 93,95 грн. Арбузы же наоборот значительно дороже: 66,71 грн за кг против 19,89 за кг в АТБ.

Цены на фрукты в АТБ

Цены на фрукты в Бедронке

Цены на молочные продукты в Украине и Польше.

В этом разделе отдельно остановились на масле. Отметим, что в польском магазине за пачку 200 грамм просят 105,69 грн, тогда как украинский ставит ценник 106,9 на 180 грамм. Таким образом, стоимость действительно выше, однако речь идет о разнице примерно 66,5 грн за килограмм. Украинское масло таким образом дороже на 12,6%.

Молоко в Украине немного дешевле (на 6,91 грн на литре), но это может зависеть от упаковки. Что же касается сыра, то за нарезанный ломтиками весом 135 граммов в Украине просят почти на 10 грн больше, однако можно воспользоваться акциями. В то же время, аналогичный польский сыр в Украине стоит дороже, чем в Польше, что объясняется транспортными расходами и пошлинами.

Цены на молочные продукты в АТБ

Цены на молочные продукты в Бедронке

Цены на мясо в Украине и Польше

В польских магазинах цены на мясо выше, чем в украинских, в частности:

Куриная грудка стоит 361,72 грн/кг.

Говяжий фарш — 445,24 грн/кг.

Свиные отбивные без кости – 370,96 грн/кг.

В Украине:

Филе цыплят-бройлеров — 268,99 грн/кг.

Говяжий фарш – 291,80 грн/кг (упаковка 0,5 кг за 145,90 грн).

Свиной эскалоп – 369,86 грн/кг (упаковка 0,7 кг за 258,90 грн).

Таким образом, курятина и говядина в Польше дороже, чем в Украине. Курятина примерно на 25,6 %, а говядина на около 52 %. При этом свинина почти в одну цену.

Цены на мясо в АТБ

Цены на мясо в Бедронке

Цены на яйца в Украине и Польше

Яйца в Польше значительно дороже – почти втрое. А вот мука чуть дешевле, но разница небольшая.

Цены на яйца и муку в АТБ

Цены на яйца и муку в Бедронке

Что с зарплатами в Украине и Польше

Вот здесь разница уже существенная. Минимальная зарплата в Польше с 1 января 2025 года брутто — 4 666 zł (злотых) или же в €1 091 евро. Нетто (то есть выплата "на руки") обычно ниже на 30% и составляет 3 266,20 злотых или €763,70. В гривне это 36 444,3 грн.

Минимальная заработная плата в Украине сейчас составляет 8000 гривен в месяц или €167,64. Из этой суммы высчитываются налоги, поэтому фактически "на руки" работник получает меньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский президент подписал закон о выплатах украинцам, которых в 40-х годах прошлого века выселили из Польши. Выплаты могут получить даже родственники.