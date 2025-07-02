"Химичат" с ценой продуктов? Как посредники на ровном месте зарабатывают сотни миллионов на ВСУ

Разница минимальной и максимальной цены некоторых продуктов превышает треть

Результаты торгов на поставку ВСУ продуктов во втором полугодии 2025 года показали: участники "играются" с ценами, а разница со стартовыми цифрами составляет сотни миллионов гривен.

С одной стороны, за этим могут стоять поставщики, уже знакомые по махинациям прошлых лет, когда они демпинговали цену неходовых товаров вроде базилика или красной рыбы, а на популярные группы — хлеб, овощи, крупы — наоборот, делают наценку. В результате это дает более низкую цену комплекта продуктов и победу на тендере. Эта схема является предметом расследования НАБУ.

Больше об этом читайте в публикации сайта "Телеграф": "Кто будет кормить ВСУ? Бюджетные миллиарды плывут в руки знакомых лиц".

С другой стороны, разница с рыночными ценами может представлять и угрозу в вопросе качества продуктов питания. Об этом говорит издание "Наші гроші" на примере сарделек высшего сорта, которые поставщики предлагали по цене 105-120 грн/кг при предельной стоимости от ДОТ — 170 грн/кг. При этом в сетевых магазинах купить этот продукт не получится даже по такой цене. Например, в "Сильпо" сардельки стоят 269-449 грн/кг, в "Varus" — 199,9-698,9, в "Метро" — 299,9-487,5. По данным Минфина, на конец июня средняя цена этого продукта составляла 434,3 грн/кг, хотя магазины предлагают и более дешевые варианты.

На проблему ценообразования в указанных торгах обращает внимание и ранее входивший в состав Антикоррупционного совета при Минобороны Геннадий Кривошея. Его анализ стоимости консервированной продукции демонстрирует значительные расхождения в предложениях, например ООО "Ют Компани" и "Аделин" дают существенно более низкую цену по сравнению с другими участниками.

"Например, по "Говядине тушеной высшего сорта" максимальная цена — 230 грн/кг, а минимальная — 145. Разница — 85 грн, что составляет 37%. И это только по одной позиции. Подобную разницу в цене вы можете увидеть и по другим товарам. Я думаю, что каждый понимает, сколько десятков тонн консервы поставляется сегодня в ВСУ. И подобная разница в цене на консервы или другие товары — это только повод посредникам зарабатывать? Никто не против. Но ведь можно купить дешевле? Это же бюджетные деньги", — отмечает активист и выражает надежду, что заявленные высокие цены будут соответствовать и качественному наполнению банок с паштетами, кашами с мясом и тушеной свининой или говядиной.

Геннадий Кривошея наглядно показал, насколько разные цены предлагают участники.

Напомним, правоохранители закупают сухпайки на 26 млн грн, и "Телеграф" рассказал, чем их кормят.