Нефть качается – цены волнуются: что будет в Украине с горючим из-за скачка добычи нефти

В мире стали больше добывать нефти, опасаясь неожиданностей от Трампа. "Телеграф" выяснил, как это повлияет на цены на топливо в Украине

Мировые цены на нефть резко упали после того, как ОПЕК+ неожиданно увеличила добычу больше ожидаемого. Неопределенность тарифов Трампа и их возможного влияния на мировое хозяйство также негативно отразилась на прогнозах спроса.

7 июля фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 47 центов — до 67,83 доллара за баррель.

Что явилось причиной снижения цен на нефть

Организация стран-экспортеров нефти и их союзники договорились повысить добычу на 548 тысяч баррелей в сутки в августе. Это значительно больше ежемесячного увеличения в размере 411 тысяч баррелей в сутки, одобренного на май, июнь и июль.

Решение вернет на рынок почти 80% добровольных сокращений добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Однако аналитики RBC Capital отмечают, что фактическое увеличение производства пока оказалось меньше планируемого.

Большая часть поставок поступала из Саудовской Аравии. Она в воскресенье, 6 июля, повысила августовскую цену на свою флагманскую нефть Arab Light до четырехмесячного максимума. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что ОПЕК+ объявит об окончательном увеличении добычи на 550 тысяч баррелей в сутки за сентябрь на следующей встрече, которая запланирована 3 августа.

Изменит ли это цены на бензин в Украине — что говорит эксперт

Несмотря на тревожные новости из Азии, украинские автомобилисты пока не ощутят существенных изменений в стоимости горючего на заправках. Снижение мировых цен на нефть может компенсироваться другими факторами, влияющими на формирование конечной цены.

Сергей Куюн объяснил в комментарии "Телеграфу". "В ближайшее время мы не ожидаем изменений розничных цен из-за возобновления роста цен на нефть и нефтепродукты в мире, а также из-за роста курса евро, в котором исчисляются акцизы на топливо".

По состоянию на 7 июля, крупные сети АЗС установили среднюю цену бензина на уровне 58,93 грн за литр бензина А-95. Цены на дизтопливо держатся на уровне около 55,78 гривны за литр. Автогаз стоит 34.49 грн/литр.

Цены на топливо по состоянию на 7 июня

Что формирует цены на бензин в Украине

Стоимость горючего на украинских заправках зависит от трех основных факторов. Наибольшее влияние оказывают мировые цены на нефтепродукты, диктующие общую тенденцию стоимости.

Второй важный фактор — акцизы, которые исчисляются в евро и зависят от курса европейской валюты. Изменения курса евро по отношению к гривне оказывают непосредственное влияние на размер акцизного сбора.

Остальные факторы почти не имеют значения для формирования цен. "На самом деле эти внутренние факторы, касающиеся земель, посевной, спроса как такового, они уже давно не влияют на цены на горючее. Влияет только мировой рынок. Какая там цена, соответственно, такая будет у нас", — ранее сообщал Сергей Куюн "Телеграфу".

Напомним, Сибига анонсировал большие проблемы для покупателей российской нефти. Он назвал недопустимой ситуацию, когда российская нефть, нефтепродукты, газ и другие энергоносители продолжают попадать на рынки Европы.