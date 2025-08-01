Ціни на продукти в Україні зрівнялись із Польщею, а зарплати ні: приголомшливе порівняння (фото)

Вартість харчів подекуди в Україні вже вища

Ціни на продукти в Україні наближаються до цін країн Євросоюзу, а в деяких випадках вже є вищими. З 2016 року в Україні ціни на продукти зросли на 79%, а у ЄС — на 46% (прирівнювали до євро). Зазначається, що вершкове масло вже на 20-25% дорожче, аніж в Польщі.

Про це йдеться у Інфляційному звіті Нацбанку. Причинами є не тільки війна, а глобальні кризи, зростання енерговитрат та відсутність підтримки виробництв. Найменше в ціні зросли соняшникова олія, овочі, фрукти, хліб.

"Телеграф" вирішив перевірити дані Нацбанку на практиці та порівняв ціни на популярні продукти в двох супермаркетах: "Бедронка" в Польщі та "АТБ" в Україні. Обидві мережі є дискаунтерами з широким асортиментом товарів та низькими цінами. Водночас зауважимо — рівень заробітної плати в Україні та Польщі порівнювати важко. Різниця в десятки тисяч гривень.

Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня 2025 року до податків — 4 666 zł або ж 51 963 грн.

Ціни на овочі в Україні та Польщі

Для порівняння обрали три види овочів: білокачанну капусту, огірки та кукурудзу. Останньої, щоправда, в наявності в АТБ не виявилось, однак її ціна до розпродажу була майже вдвічі меншою, ніж у Польщі. На товарах з "Бедронки" синім вказані ціни в гривні за кілограм або штуку.

Капуста в Україні значно дешевша, ніж у Польщі — 17,89 грн/кг проти 55,57 грн/кг.

Огірки в Україні також не такі дорогі — 45,89 грн/кг проти 111,26 грн/кг в польському супермаркеті.

Ціни на овочі в АТБ

Ціни на овочі в Бедронці

Ціни на фрукти в Україні та Польщі

Для цієї категорії зупинились на яблуках та кавунах. Яблука в Польщі дешевші, ніж в Україні — 66,71 грн проти 93,95 грн. Кавуни ж навпаки — значно дорожчі: 66,71 грн за кг проти 19,89 за кг в АТБ.

Ціни на фрукти в АТБ

Ціни на фрукти в Бедронці

Ціни на молочні продукти в Україні та Польщі

В цьому розділі окремо зупинились на маслі. Зазначимо, що в польському магазині за пачку 200 грамів просять 105,69 грн, тоді як український ставить цінник 106,9 на 180 грамів. Таким чином вартість дійсно вища, однак йдеться про різницю приблизно 66,5 грн за кілограм. Українське масло таким чином дорожче на 12,6%.

Молоко в Україні трохи дешевше (на 6,91 грн на літрі), але це може залежати від пакування. Що ж до сиру, то за нарізаний скибочками, вагою 135 грамів в Україні просять майже на 10 грн більше, однак можна скористатися акціями. Водночас аналогічний польський сир в Україні коштує дорожче, ніж в Польщі, що пояснюється транспортними витратами та митами.

Ціни на молочні продукти в АТБ

Ціни на молочні продукти в Бедронці

Ціни на м'ясо в Україні та Польщі

У польських магазинах ціни на м’ясо вищі, ніж в українських, зокрема:

Куряча грудка коштує 361,72 грн/кг.

Яловичий фарш — 445,24 грн/кг.

Свинячі відбивні без кістки — 370,96 грн/кг.

В Україні:

Філе курчат-бройлерів — 268,99 грн/кг.

Яловичий фарш — 291,80 грн/кг (упаковка 0,5 кг за 145,90 грн).

Свинячий ескалоп — 369,86 грн/кг (упаковка 0,7 кг за 258,90 грн).

Таким чином курятина та яловичина в Польщі дорожчі, ніж в Україні. Курятина приблизно на 25,6%, а яловичина на близько 52%. При цьому свинина майже в одну ціну.

Ціни на м'ясо в АТБ

Ціни на м'ясо в Бедронці

Ціни на яйця та борошно в Україні та Польщі

Яйця в Польщі значно дорожчі — майже втричі. А от борошно трохи дешевше, але різниця невелика.

Ціни на яйця та борошно в АТБ

Ціни на яйця та борошно в Бедронці

Що з зарплатами в Україні та Польщі

Ось тут різниця вже суттєва. Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня 2025 року брутто — 4 666 zł (злотих) або ж в євро €1 091. Нетто (тобто виплата "на руки") зазвичай нижча на 30% і становить 3 266,20 злотих або €763,70. В гривні це 36 444,3 грн.

Мінімальна заробітна плата в Україні наразі становить 8000 гривень на місяць або ж €167,64. З цієї суми вираховуються податки, тому фактично "на руки" працівник отримує менше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український президент підписав закон про виплати тим українцям, яких в 40-х роках минулого століття виселили з Польщі. Виплати можуть отримати навіть родичі.