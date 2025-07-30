Цены почти не "кусаются"? Где отдохнуть в Одессе и области и где действительно можно купаться

Цены выросли, но курорты работают несмотря на войну

Украинцы не отказываются от отдыха на море даже во время войны. На курортах Одесщины нынешним летом можно найти жилье от 200 гривен за ночь в частном секторе до роскошных номеров за 6 тысяч гривен.

Всего в Одесской области открыто 32 пляжа, которые власти проверили на безопасность. "Телеграф" узнал, где дешевле всего отдохнуть у моря и как добраться до популярных курортов.

Какие пляжи официально открыты

По состоянию на июль 2025 года в Одессе и области официально открыто 32 пляжных зоны, которые получили статус "относительно безопасно для купания и отдыха". Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Среди последних открытых локаций – одесские пляжи Red Line, "Портофино" и "Курортный" на 14-й станции Большого Фонтана, а также популярные "Дельфин", "Аркадия", "Ланжерон" и Центральный пляж в Черноморске.

Пляж Red Line, Одесса

Вид на пляж Red Line

Пляж "Портофино", Одесса

Зона отдыха на пляже "Портофино"

Пляж "Курортный", Одесса

Все локации имеют укрытие, проведено разминирование суши и воды, установлены защитные сетки и информационные таблички. В общей сложности в области работает 30 пляжей в Одессе и по одному в Черноморске и поселке Приморском Измаильского района. Во время воздушной тревоги быть на побережье запрещено.

Центральный пляж, Черноморск

Пляж в Приморском

Где дешевле всего отдохнуть на море

По данным порталов по бронированию жилья и официальных сайтов гостиниц стоимость проживания в курортных зонах Одесской области колеблется от бюджетных 150 гривен до премиальных 6000 гривен в сутки. Высокие цены традиционно установлены в июле и августе.

Самые бюджетные курорты Одесщины – Росейка, Катранка, Лебедевка, Сычавка и Каролино-Бугаз. Здесь можно снять комнату от 200 гривен с человека в сутки.

Каролино-Бугаз на карте

Цены в Каролино-Бугасе, комнаты рассчитаны на 2-4 человек

Так выглядят самые дешевые варианты

В селе Курортное частный сектор предлагает жилье от 150 гривен за ночь с человека без удобств или от 300-600 гривен со всеми удобствами. Отели у моря в Курортном предлагают размещение за 200-500 гривен с человека.

Комнаты посуточно в Курортном.

В Грибовке, расположенной в 30 километрах от Одессы, двухместный номер экономкласса стоит от 500 гривен, стандарт — от 1000 гривен, а люкс — от 1400 гривен в сутки. Но это, конечно, не предел — есть номера и за большие деньги.

Стоимость жилья в Грибовке

Так выглядит жилье за 600 грн в сутки

Общая гостиная для двух комнат

Ванная в номере

Цены за жилье в Грибовке достигают 4500 грн в сутки

За двухэтажный коттедж практически на пляже придется выложить уже 4500 в сутки. За эти деньги вы будете жить практически на море.

Пляж практически во дворе

В коттедже есть все необходимое

Так выглядит гостиная в коттедже за 4500 грн в сутки

Затока – самый популярный курорт Одесщины

Затока остается самым посещаемым морским курортом Украины. Поселок расположен на узкой песчаной косе между Черным морем и Днестровским лиманом. Здесь можно купаться как в море, так и в пресном лимане, который прогревается быстрее.

Затока на карте

Цены в Затоке варьируются от 400-600 гривен в сутки в частном секторе до нескольких тысяч в отелях первой линии от моря. Курорт располагает развитой инфраструктурой с многочисленными кафе, барами, детскими аттракционами и водными развлечениями.

Цены на жилье в Затоке

Вариантов немало

Стоимость проживания в этом доме – 500 грн за человека в сутки

Так выглядит спальня

Есть собственная кухня

Во дворе – обеденная зона

Цены в отелях первой линии – от 1000-1400 грн в сутки и выше

Сколько стоит жилье в Одессе

В областном центре цены значительно выше. Место в хостеле обойдется от 150 гривен с человека, двухместный стандартный номер – от 500 гривен, а люкс – от 1200 гривен в сутки. Однокомнатную квартиру с кухней можно снять от 700 гривен.

Цены за ночь с человека в хостелах Одессы

Так выглядит комната в хостеле

Стоимость аренды квартир в Одессе

В престижных районах Одессы, таких как Приморский и Аркадия цены значительно выше из-за близости к морю. Здесь однокомнатные апартаменты стоят от 1100 до 2500 гривен в сутки, а жилье премиум-класса с бассейном может достигать 3000-6000 гривен за ночь.

Стоимость аренды квартир стартует от 1100 грн в сутки

Как добраться до курортов

На поезде из Киева в Одессу можно доехать за 650-800 гривен. Билеты советуют бронировать заранее из-за высокого спроса.

Билет на поезд из Киева в Одессу на 2 августа стоит 791 грн

В курортные поселки из Одессы ездят автобусы и маршрутки. Например, в Курортный с автостанции "Привоз" отправляются автобусы дважды в день.

Из других городов Украины в Одессу курсируют поезда и регулярные автобусы. Собственным транспортом можно добраться всеми основными трассами – через Киев, Днепр или Николаев.

Билет на поезд из Львова в Одессу на 1 августа стоит 932 грн

Особенности сезона-2025

Из-за военного положения полноценного курортного сезона, как до войны, нет. Однако многие базы отдыха имеют бассейны, поэтому отдых возможен даже при ограничениях купания в море.

Самые популярные курорты – Затока, Сергеевка и Грибовка – сохранили развитую инфраструктуру. Здесь работают кафе, бары, детские площадки и водные развлечения. Владельцы гостиниц советуют уточнять актуальные цены и условия перед бронированием.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что море в Одессе стало очень холодным в разгар лета. Зато вода сейчас очень чистая.