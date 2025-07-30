Под нее танцевали брейк и напевали "рака мака фо": что известно об одной из самых культовых песен 2000-х (видео)

Эта песня вышла 25 лет назад и навсегда завоевала сердца меломанов

Начало 2000-х годов — начало новой эпохи и время, которое подарило миру многих исполнителей, а меломанам — немереное количество хорошей и не очень музыки. Один из треков, который много лет был на пике популярности, в том числе и в Украине — это хит Freestyler финской группы Bomfunk MC's.

"Телеграф" решил выяснить, что известно об одной из самых популярных песен 2000-х и почему она так надолго поселилась в музыкальных топ-чартах.

Культовая песня, которая вызывает ностальгию

Поколение миллениалов точно знает песню Freestyler финской группы Bomfunk MC's. Эта композиция стала неким культурным феноменом, который определил эпоху конца 1990-х – начала 2000-х. Она вышла на международный рынок в феврале 2000-го года и завоевала сердца меломанов не только в Европе, но даже в Австралии.

Пісня Freestyler зробила гурт Bomfunk MC's відомим на весь світ

Сингл Freestyler вошел в дебютный альбом группы Bomfunk MC's под названием In Stereo. Песня сочетает в себе элементы: брейкбит, хип-хоп, электронику и элементы драм-н-бейса, что сделало ее уникальной для своего времени. Freestyler в начале 2000-х заняла 1-е место в чартах более чем 10 стран Европы, особенно она полюбилась слушателям из Германии. Там было продано более 750 тысяч копий, что сделало сингл одним из самых успешных рэп-треков в стране.

Многие меломаны также помнят клип на песню Freestyler. Он был снят в метро Хельсинки, а его главным героем стал 15-летний подросток Марло Снеллман. В клипе парень использует пульт от MiniDisc-плеера для управления временем, манипулируя людьми и окружающей средой. До последней секунды этот ролик держит в напряжении перед развязкой драмы. Видео изобразило эстетику b-boy и уличной культуры, а также технологические новшества эпохи, такие как портативные плееры.

Главный герой клипа - 15-летний Марло Снеллман

Стоит отметить, что песня Freestyler в начале 2000-х не только активно крутилась по MTV, но стала саундтреком для фильмов и видеоигр. Причем использовали ее не только в то время, но и в более современных кинолентах, например, в сериале "Все грехи" 2019 года и фильме "Месяц, 66 вопросов" 2021 года.

Пользователи соцсетей до сих пор с теплотой вспоминают песню Freestyler, она вызывает ностальгию за юностью. А также навевает воспоминания о дискотеках, танцах в стиле брейк и забавной фразе, которая уже стала мемом — "рака мака фо". Отметим, что это культовая фраза Rock the microphone, что в переводе означает "Включай микрофон".

Фраза из песни Freestyler стала крылатой и используется в мемах

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