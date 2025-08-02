Можете остаться без удачи: что категорически запрещено делать 2 августа

В праздник 2 августа есть несколько запретов, которых следует соблюдать

В эту субботу, 2 августа, по новому лианскому календарю, православные христиане и греко-католики отмечают Перенесение мощей святого первомученика Стефана. По старому стилю праздник отмечался 15 августа.

В Иерусалиме, в 415 году, были найдены мощи первого христианского мученика — архидиакона Стефана. По преданию он погиб за веру во Христа: его избили камнями, но даже перед смертью он молился за своих убийц.

Через несколько лет после этого его мощи решили перенести в Константинополь — столицу христианской империи. Это сделали с большим уважением, потому что святые мощи считались источником исцеления и духовной силы.

Традиции и приметы 2 августа

В некоторых регионах в этот день освящают воду и свечи, а затем несут домой как символ очищения и защиты.

если день тихий и нет ветра – ждите ранней осени;

ветер в этот день – скоро резко изменится погода;

дождь 2 августа – зима будет холодной.

Что нельзя делать 2 августа

физически работать — день следует посвятить духовному труду;

ссориться и злословить – можете потерять удачу;

громко гулять и праздновать – день нужно посвятить духовным ценностям.

Именины 2 августа

В этот день свои именины отмечают Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

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