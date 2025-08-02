Можете залишитися без удачі: що категорично заборонено робити 2 серпня

У свято 2 серпня є кілька заборон, яких варто дотримуватися

Цієї суботи, 2 серпня, за новоюліанським календарем, православні християни та греко-католики відзначають Перенесення мощей святого первомученика Стефана. За старим стилем свято відзначалося 15 серпня.

У Єрусалимі, у 415 році, було знайдено мощі першого християнського мученика — архідиякона Стефана. За переказами, він загинув за віру в Христа: його побили камінням, але навіть перед смертю він молився за своїх убивць.

Через кілька років після цього його мощі вирішили перенести до Константинополя — столиці християнської імперії. Це зробили з великою повагою, бо святі мощі вважались джерелом зцілення і духовної сили.

Традиції та прикмети 2 серпня

У деяких регіонах в цей день освячують воду та свічки, а потім несуть додому як символ очищення і захисту. Вважається, що цей день покликаний звернути увагу на свій внутрішній стан.

якщо день тихий і немає вітру — чекайте на ранню осінь;

вітер в цей день — скоро різко зміниться погода;

дощ 2 серпня — зима буде холодною.

Що не можна робити 2 серпня

фізично працювати — день варто присвятити духовній праці;

сваритися і лихословити — можете втратити удачу;

гучно гуляти і святкувати — день треба присвятити духовним цінностям.

Іменини 2 серпня

Цього дня свої іменини відзначають Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

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