Никогда не покупайте такую соль: испортите всю консервацию

Правильный выбор соли – один из главных факторов успешной консервации.

Роль соли в домашних заготовках сложно переоценить. Но в последние годы украинцы столкнулись с проблемой — закрутки взрываются, портятся или же овощи у них становятся скользкими и мягкими. Причина может быть именно в соли.

На рынке представлены много типов соли. Однако часть из них содержит добавки, которые не должны допустить, чтобы соль слеживалась. Такие добавки портят консервацию.

Для того чтобы закрутки были качественными, нужно выбирать каменную соль крупного или среднего помола. Именно под такую создано большинство рецептов. Морская соль, йодированная и мелкого помола (экстра) больше не подходит для консервирования. Морскую соль можно использовать только, если у нее чистый состав.

Эти три вида соли могут содержать примеси-антислеживатели, вызывающие изменение цвета овощей, ухудшение вкуса и помутнение рассола. Йодированная соль также содержит йод, который замедляет процессы брожения, а экстра соли легко просто положить больше.

Как выбрать соль для консервации

Главное – в составе должен быть указан только натрий хлорид (NaCl). Если есть маркировка Е536 (ферроцианида калия) или другое, то такая соль не подходит. В основном примеси встречаются в импортной соли, турецкого или египетского производства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с конца июля следует тщательнее выбирать кабачки. Этот овощ уже отходит, поэтому легко наткнуться на мягкие, перезрелые внутри плоды.