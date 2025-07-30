Блюда будут уже не те. Какие кабачки нужно обходить стороной на рынке

Есть много альтернатив

Кабачки один из самых популярных овощей летом, сейчас на рынках и супермаркетах их все еще можно увидеть. Однако уже следует воздержаться от их покупки.

Причина — сезон этих овощей подходит к концу. "Телеграф" расскажет подробнее, почему так.

В июле кабачки уже отходят, поэтому возрастает риск наткнуться на дряблые, водянистые или горьковатые плоды. Из-за снижения качества хранения и транспортировки овощ быстро теряет свежесть, вкус и текстуру.

Кабачки

Даже на консервацию такие кабачки не сгодятся — в банках они теряют форму, становятся кашевидными и могут испортить всю заготовку.

Если же на вашем огороде еще остались перезрелые кабачки – не торопитесь их выбрасывать. Их можно использовать как экологичное удобрение для почвы или отдать на корм скоту.

Конец сезона – это не лучшее время для покупки кабачков. Даже если они выглядят привлекательно, внутри могут быть мягкими или перезрелыми, – объясняют на рынках.

Кабачки можно заменить на сезонные альтернативы — баклажаны, патиссоны или молодую капусту, которые именно сейчас в разгаре.

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