Можете потерять весь урожай: как спасти огурцы от пожелтевших листьев копеечным средством

Если не принять меры, можно загубить весь урожай огурцов

Домашние огурцы — вкусные и полезные, а их выращивание может стать интересным занятием. Однако в период созревания многие огородники сталкиваются с такой проблемой, как пероноспороз у растений огурцов. Бороться с этим заболеванием нужно как можно быстрее, иначе можно потерять весь урожай.

"Телеграф" расскажет, как спасти растения огурцов от так называемой ложной мучнистой росы (пероноспороза) не за все деньги мира.

Чем обработать огурцы от пероноспороза?

В тик-ток аккаунте "Моя Дача, Сад, Город" опубликовали видео с советами, как бороться с заболеванием огурцов, которое часто встречается именно в августе. В этот период растения начинают плодоносить и особенно подвержены такому грибковому заболеванию, как пероноспороз.

Эта болячка чаще всего поражает листья растений огурцов, начиная снизу. И если ничего не сделать, пероноспороз может распространится на все растение и погубить ваш урожай. Так что, если заметили, что листья огурцов начали желтеть, срочно обработайте культуру раствором медного купороса.

Это недорогое средство нужно развести в теплой воде в пропорциях: 1 чайная ложка на литр жидкости. Перед обработкой обязательно удалите уже пораженные пожелтевшие листья и плоды. Затем тщательно опрыскайте раствором медного купороса все растение и площадь вокруг него.

Спустя 5-7 дней уже можно собирать урожай обработанных огурцов. Однако перед употреблением их нужно тщательно помыть и снять кожуру. А дальше уже можно наслаждаться урожаем без снятия кожуры.

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