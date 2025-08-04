Можете втратити весь урожай: як врятувати огірки від пероноспорозу копійчаним засобом

Якщо не вжити заходів, можна занапастити весь урожай огірків

Домашні огірки – смачні та корисні, а їхнє вирощування може стати цікавим заняттям. Однак у період дозрівання багато городників стикаються з такою проблемою, як пероноспороз у рослин огірків. Боротися з цим захворюванням потрібно якнайшвидше, інакше можна втратити весь урожай.

"Телеграф" розповість, як врятувати рослини огірків від так званої несправжньої борошнистої роси (пероноспорозу) не за всі гроші світу.

Чим обробити огірки від пероноспорозу?

У тік-ток акаунті "Моя Дача, Сад, Город" опублікували відео з порадами, як боротися із захворюванням огірків, яке часто зустрічається саме у серпні. У цей період рослини починають плодоносити і особливо схильні до такого грибкового захворювання, як пероноспороз.

Ця болячка найчастіше вражає листя рослин огірків, починаючи знизу. І якщо нічого не зробити, пероноспороз може поширитися на всю рослину і занапастити ваш урожай. Отже, якщо помітили, що листя огірків почало жовтіти, терміново обробіть культуру розчином мідного купоросу.

Цей недорогий засіб потрібно розвести у теплій воді в пропорціях: 1 чайна ложка на літр рідини. Перед обробкою обов’язково видаліть вже уражене пожовкле листя і плоди. Потім ретельно обприскуйте розчином мідного купоросу всю рослину та площу навколо неї.

Через 5-7 днів можна збирати врожай оброблених огірків. Однак перед вживанням їх потрібно ретельно помити та зняти шкірку. А далі вже можна насолоджуватись урожаєм без зняття шкірки.

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