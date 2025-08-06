Не допускайте эту ошибку, чтобы помидоры не сгнили: чем полить кусты томатов в августе

Вершинная гниль может погубить весь урожай помидоров, но с ней можно бороться

Август — время созревания домашних помидоров. Многие огородники сталкивались с проблемой вершинной гнили — это грибковое заболевание, которое портит урожай в период формирования и созревания плодов. Однако бороться с ним можно и нужно, а результат не заставит себя ждать.

"Телеграф" расскажет, чем полить помидоры, чтобы они не подвергались вершинной гнили и дали хороший урожай.

Чем удобрить помидоры в период созревания?

В тик-ток аккаунте "Моя Дача, Сад, Город" опубликовали видео с советами, как бороться с заболеванием помидоров. Как утверждает автор видео, вершинная гниль может поражать томаты из-за недостатка или неусвоения кальция. Поэтому растениям нужна стимуляция в виде кальциевой селитры.

Удобрение помидоров спасет ваш урожай от вершинной гнили

Сделать раствор для удобрения помидоров несложно. Разведите 1 столовую ложку кальциевой селитры в 10 литрах воды. И полейте этим раствором каждый куст томатов, в расчете — примерно 1 литр на куст. Таким образом вы подпитаете помидоры кальцием и спасете весь урожай от вершинной гнили.

Перед тем, как удобрять грядку с помидорами, соберите с кустов все плоды, которые уже начали подгнивать. И только после этого вносите удобрение из кальциевой селитры.

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