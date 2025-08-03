Первое дыхание осени. Синоптики назвали даты, когда во Львове может похолодать до 8 градусов

Расстраиваться не стоит, ведь теплая погода вернется сразу

Обычно начало августа одаряет украинские города еще летней жарой перед наступлением привычной прохладной осенней погоды. Однако в этом году в первую неделю последнего месяца летом природа решила "охладить" жителей одного из украинских городов.

Об этом сообщают ресурсы по прогнозу погоды. Температура во Львове может опуститься до 8-10 градусов Цельсия.

6 августа

Шестого августа, в августе, Львов окажется в эпицентре непогоды – в городе, по прогнозам некоторых ресурсов, будет дождь. Осадки могут продержаться весь день.

Прогноз погоды во Львове на 6 августа.

Температура может достичь 8 градусов по Цельсию, максимально же в этот день следует ожидать +21 градус.

7 августа

Седьмого августа, в четверг, вероятность осадков существует только во второй половине дня, ближе к обеду. Ветер и влажность воздуха также будут умеренными.

Температура уже на второй день кратковременного похолодания пойдет вверх – минимально можно ожидать +10 градусов Цельсия, максимально – +23 градуса.

Погода 7 августа во Львове.

Погода во Львове 6 и 7 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что дожди в июле затормозили жатву и привели к первым убыткам. Из-за влажной погоды аграрии не могут оперативно и качественно собрать урожай, что уже привело к первым потерям.